شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعرض ميزات إمكانية الوصول الجديدة .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت أبل نظرة على آخر تحديثات مميزات "إمكانية الوصول" أو accessibility خلال WWDC السنوي ، بما في ذلك ميزات الصوت والتقنية المساعدة الجديدة، والتي سيتم إطلاقها مع iOS 17.

وبالنسبة لمستخدمي iOS الذين يعانون من إعاقات معرفية ، تتيح ميزات Assistive Access الجديدة من أبل للأشخاص تخصيص التطبيقات بأزرار عالية التباين وتسميات نصية كبيرة لتلبية احتياجاتهم الفردية، وأضافت أبل أيضًا Live Speech and Personal Voice للأشخاص غير القادرين على التحدث أو الذين يواجهون صعوبة في التحدث أو قد يفقدون صوتهم بمرور الوقت.

وباستخدام Live Speech ، يمكنك كتابة ما تريد قوله وتحدثه بصوت عالٍ للآخرين على الهاتف أو مكالمة FaceTime أو تدوين العبارات شائعة الاستخدام لتحديدها أثناء المحادثة لتجنب أي تأخير يأتي مع الكتابة في الوقت الحالي.

وينشئ Personal Voice صوتًا يشبهك بتسجيل 15 دقيقة من العبارات العشوائية، وعلى سبيل المثال ، كتبت أبل في إصدار مايو أن الأشخاص الذين يعانون من ALS أو الحالات الأخرى التي تؤثر على الكلام يمكنهم حفظ صوتهم في أجهزتهم لاستخدامها مع Live Speech والتقنيات المساعدة الأخرى مع تقدم حالتهم.

وتتضمن تحديثات إمكانية الوصول الجديدة الأخرى ميزة Point and Speak لقراءة النص الموجود على الكائن المنزلي بصوت عالٍ.