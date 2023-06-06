شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين Apple MacBook Air 15 وDell XPS 15 وASUS ZenBook Pro 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الكلمة الرئيسية في مؤتمر المطورين العالميين لشركة أبل، تم تأكيد الشائعات حول جهاز MacBook Air الجديد مقاس 15 بوصة مع الإعلان عن أحدث كمبيوتر محمول خفيف الوزن للشركة، و يضيف الطراز الجديد بوصتين إلى الشاشة، ما يعني أنه إذا كان كل ما تريده هو شاشة أكبر، فلن تضطر بعد الآن إلى دفع علاوة مقابل طراز Pro.

ويعمل الجهاز بأحدث شريحة M2 من Apple ، ويحتوي على شاشة Liquid Retina ، تصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ويبدأ بسعر 1200 دولار، الوحدات متاحة للطلب المسبق الآن ويجب شحنها الأسبوع المقبل.

وهناك الكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأخرى خفيفة الوزن نسبيًا بشاشات مقاس 15 بوصة في السوق، وفيما يلي نعرض مقارنة بين جهاز أبل و XPS 15 من Dell و ASUS's ZenBook Pro 15.