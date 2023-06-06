تكنولوجيا: ابل تكشف عن قائمة الهواتف التي تدعم تحديث iOS 17 الجديد #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل خلال مؤتمر المطوريين للعام 2023 عن هواتف الأيفون التي تدعم تحديث iOS 17، وأيضاً الإصدارات التي لن تدعم التحديث الجديد، كما إستعرضت الأجهزة التي تدعم أنظمة التشغيل الجديدة.

تقدم ابل الإصدار الثابت من تحديث iOS 17 لمستخدمي هواتف الأيفون في خريف هذا العام، إلا أن التحديث لن يتوافق مع بعض من هواتف الأيفون، حيث أكدت ابل على أن هذا الإصدار لن يتوافق مع هواتف iPhone 8، و iPhone 8 Plus، و iPhone X.

وتوضح التفاصيل أن تحديث لن يتوافق مع الهواتف المميزة برقاقة A12 Bionic، بينما يمكن لمستخدمي هواتف iPhone XR، وXS، و XS Max، والجيل الثاني من هواتف iPhone SE أو الإصدارات اللاحقة الحصول على ميزة Live Voicemail، ونمط وضع الإستعداد في الشاشة، وأيضاً ميزة التصحيح التلقائي.

كما تضيف ابل ميزة تخصيص واجهة قفل الشاشة، وتطبيق Health، مع ويجت تفاعلي، وعدد من المميزات لأجهزة الآيباد عبر تحديث iPadOS 17، إلا أن هذه المميزات لن تتوفر لمستخدمي الجيل الخامس من أجهزة الآيباد، والجيل الأول من أجهزة iPad Pro بحجم 12.9 إنش، حيث لن يدعم تحديث iPadOS 17 هذه الإصدارات.

ويدعم تحديث iPadOS 17 الإصدارات التالية:

الجيل السادس من iPad والإصدارات اللاحقة

الجيل الخامس من iPad mini والإصدارات اللاحقة

الجيل الثالث من iPad Air والإصدارات اللاحقة

الجيل الثاني من iPad Pro بحجم 12.9 إنش والإصدارات اللاحقة

جهاز iPad Pro بحجم 10.5 إنش

الجيل الأول من iPad Pro بحجم 11 إنش والإصدارات اللاحقة.

بينما يتمكن مستخدمي ساعات ابل الذكية المميزة بتحديث watchOS 9 الحالي التحديث للإصدار الجديد من نظام التشغيل watchOS 10، حيث يمكن لمستخدمي ساعات Apple Watch Series 4 أو الإصدارات اللاحقة تحديث الساعات الذكية للإصدار الجديد من نظام التشغيل.

ولمستخدمي أجهزة ماك يتوفر الإصدار الجديد macOS Sonoma بالمميزات الجديدة لمستخدمي الأجهزة التالية:

جهاز iMac للعام 2019 والإصدارات اللاحقة

جهاز Mac Pro للعام 2019 والإصدارات اللاحقة

iMac Pro للعام 2017

جهاز Mac Studio للعام 2022 والإصدارات اللاحقة

جهاز MacBook Air للعام 2018 والإصدارات اللاحقة

جهاز Mac mini للعام 2018 والإصدارات اللاحقة

جهاز MacBook Pro للعام 2018 والإصدارات اللاحقة.

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