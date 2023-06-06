تكنولوجيا: ابل تستعرض تفاصيل نظام visionOS المخصص لنظارة Vision Pro للواقع المختلط #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ابل في مؤتمر المطوريين للعام 2023 نظارة الواقع المختلط Vision Pro، والتي تأتي بنظام مخصص يعرف ب”visionOS”، ولقد إستعرضت ابل آلية التحديث الجديد خلال هذا الحدث.

تنطلق نظارة الواقع المختلط Vision Pro للأسواق خلال العام المقبل، بنظام تشغيل VisionOS، والذي عرف خلال الفترة الماضية برمز “Oak”، والذي يطور من ابل منذ عام 2017.

ويرتكز نظام تشغيل visionOS بشكل رئيسي على أنظمة MacOS وiPadOS الحالية، مع بعض المميزات الجديدة في الحوسبة التي تتميز بإستجابة سريعة.

وتعمل نظارة Vision Pro على دمج تقنية الواقع المعزز مع تقنية الواقع الإفتراضي لجلب تجربة للواقع المختلط 3D مع تطبيقات في واجهة غير محددة بشاشة، لذا كبديل لعرض التطبيقات في واقع إفتراضي مستقل ستظهر نوافد التطبيقات عائمة في الفراغ في مواجهة المستخدم، حيث يمكن للمستخدم تحريك التطبيقات ونقلها على غرار التجربة المقدمة في الشاشة الرئيسية في أجهزة الحاسب.

أيضاً تظهر الشاشات الإفتراضية في Vision Pro كلوحات إعلانية ضخمة بحجم 100 قدم، وهو حجم شاشة يتوافق مع غرف المعيشة، ويمكن أيضاً إجراء المكالمات في FaceTime من خلال نظارة الواقع المختلط، التي ستدعم المستخدم بميزة الصوت spacial متعدد الإتجاهات.

من جانب أخر لن يظهر الشخص الحقيقي في مكالمات FaceTime لكن كبديل لذلك تظهر شخصية رقمية ترتكز على التعلم الآلي الذي يعمل على إنشاء هذه الشخصية الرقمية التي تعكس تحركات يد ووجه المستخدم.

كما سيعمل نظام visionOS على الإستجابة للإضاءة الطبيعية المحيطة بالمستخدم، لإعطاء المستخدم مقاييس دقيقة للمسافة، بينما تعمل ميزة Eyesight على ضبط التعتيم للرؤية المحيطة لتجربة غامرة في تقنية الواقع المختلط وأيضاً التفاعل بكفاءة في المحيط ومع الأشخاص المحيطين بالمستخدم.

ولا تتطلب تقنية نظارة Vision Pro الحصول على أدوات تحكم أو مستشعرات للحركة، حيث تتضمن النظارة مستشعرات وكاميرات لا تتطلب معها النظارة أدوات تحكم خارجية، حيث تعمل المستشعرات والكاميرات على مراقبة حركة يد المستخدم والرأس مع تحويل حركات الرأس والعين والأصوات وأيضاً حركة الأصابع إلى أدوات تحكم إفتراضية.

ويمكن من خلال هذه الآلية أن يعمل المستخدم على تصفح القوائم، وإختيار العناصر عن طريق النظر إليها، وتعمل ابل في الوقت الراهن مع عدد من الشركات لجلب المحتوى والمنتجات التي تتوافق مع تقنية النظارة.

المصدر

اعلان





