شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير روسى: الذكاء الاصطناعى سيتولى بعد 10أعوام المسئولية عن أمان الأجهزة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستحل تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في غضون الـ10 أعوام المقبلة محل التدخل اليدوي للسيطرة على امان الأجهزة الفضائية وأنظمة البقاء على قيد الحياة في الفضاء حسبما نقلت RT.

وذلك بفضل قدرتها على تحليل البيانات الواردة من آلاف المستشعرات والتنبؤ في جاهزية الأجهزة والمعدات، ويمكن ان تتحكم مثل هذه التكنولوجيات كذلك في الروبوتات العاملة على متن المركبات الفضائية والأقمار الصناعية.

وأعلن ذلك جريجوري سوكولوف الأخصائي في مركز الكفاءات التابع لجامعة "باومن" التقنية الروسية في موسكو في خطاب ألقاه في مؤتمر "الصناعة الرقمية في روسيا" الذي يعقد في 31 مايو الماضي – 2 يونيو الجاري في مدينة نيجني نوفجورود الروسية.

وقال إن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي تسمح بالتنبؤ في الحالة التقنية للجهاز الفضائي في الساعات والأيام المقبلة.

وأعاد الأخصائي إلى الأذهان أن أي جهاز فضائي مزوّد بمعدات فائقة التكنولوجيا وآلاف من المستشعرات، وهناك طريقتان للسيطرة على حالتها التقنية، أولاهما تشغيل المهندس لها ويتتبع البيانات الواردة منها ومؤشراتها وانحرافها عن المعدلات الطبيعية، لكن المهندس عاجز عن السيطرة على عدد كبير من المستشعرات في وقت واحد، وعلاوة على ذلك يمكن أن يغيب أحيانا الاتصال بين مختلف مكونات المنظومة.