شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسرار تكوين النجوم.. تعرف عليها من تلسكوب ويب الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا صورة مفصلة للمجرة الحلزونية المحظورة NGC 5068، وهي جزء من مشروع لتسجيل تشكل النجوم في المجرات القريبة، وتوفر هذه المبادرة رؤى مهمة في مختلف المجالات الفلكية، حيث توفر قدرة التلسكوب على الرؤية من خلال الغاز والغبار، والتي تخفي عادةً عمليات تكوين النجوم، مناظر فريدة لهذا الجانب الحاسم من تطور المجرة.

تتشابك قطعة زخرفية دقيقة من الغبار وعناقيد النجوم الساطعة عبر هذه الصورة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وتنتمي المحلاق اللامعة للغاز والنجوم إلى المجرة الحلزونية ذات القضبان NGC 5068، والتي يظهر شريطها المركزي اللامع في الجزء العلوي الأيسر من الصورة - وهو مركب من اثنين من أدوات ويب، وفقاً لموقع scitechdaily.

تقع NGC 5068 على بعد حوالي 20 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة العذراء، هذه الصورة لمناطق تشكل النجوم المركزية الساطعة في المجرة هي جزء من حملة لإنشاء كنز فلكي دفين، وهو مستودع لملاحظات تشكل النجوم في المجرات القريبة، ويمكن رؤية الأحجار الكريمة السابقة من هذه المجموعة هنا (IC 5332) وهنا (M74)، وهذه الملاحظات ذات قيمة خاصة لعلماء الفلك لسببين، الأول هو أن تكوين النجوم يدعم العديد من المجالات في علم الفلك، من فيزياء البلازما الضعيفة التي تقع بين النجوم إلى تطور المجرات بأكملها، ومن خلال مراقبة تكوين النجوم في المجرات القريبة، يأمل علماء الفلك في بدء تقدم علمي كبير مع بعض البيانات الأولى المتاحة من ويب.

السبب الثاني هو أن أرصاد ويب تعتمد على دراسات أخرى باستخدام التلسكوبات بما في ذلك تلسكوب هابل الفضائي والمراصد الأرضية، جمع ويب صورًا لـ 19 مجرة قريبة من مجرات تشكل النجوم، والتي يمكن لعلماء الفلك دمجها بعد ذلك مع صور هابل لـ 10000 عنقود نجمي، ورسم خرائط طيفية لـ 20000 سديم انبعاث نجمي من التلسكوب الكبير جدًا (VLT)، ورصد 12000 غيمة جزيئية كثيفة ومظلمة تم تحديده بواسطة مجموعة Atacama Large Millimeter / submillimeter (ALMA)، وتغطي هذه الملاحظات الطيف الكهرومغناطيسي وتمنح علماء الفلك فرصة غير مسبوقة لتجميع تفاصيل تكوين النجوم معًا.

من خلال قدرته على التحديق من خلال الغاز والغبار الذي يحيط بالنجوم الوليدة، يعد Webb مناسبًا بشكل خاص لاستكشاف العمليات التي تحكم تكوين النجوم، وتولد النجوم وأنظمة الكواكب وسط سحب دوامة من الغاز والغبار غير شفافة لمراصد الضوء المرئي مثل هابل أو VLT، حيث سمحت الرؤية الشديدة لأطوال موجات الأشعة تحت الحمراء لاثنين من أدوات ويب - MIRI (أداة منتصف الأشعة تحت الحمراء) و NIRCam (كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة) - لعلماء الفلك بالرؤية مباشرة من خلال سحب الغبار الضخمة في NGC 5068 والتقاط عمليات تكوين النجوم مثل حدثوا، وتجمع هذه الصورة بين قدرات هاتين الأداتين، مما يوفر نظرة فريدة حقًا على تركيبة NGC 5068.