شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تفعيل ميزة Live Transcribe فى هواتف Pixel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد ميزة Live Transcribe على تقنية تعرف الكلام لعرض الكلمات في شاشة الهاتف، مما يسهل على الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع الانخراط في المحادثة، وقد طُورت Live Transcribe بالشراكة مع جامعة Gallaudet، وهي جامعة رائدة للصم، وفقاً لموقع aitnews.

Pixel

كيفية تفعيل ميزة Live Transcribeفي هواتف

1- انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings.

2- مرر إلى الأسفل ثم اضغط فوق (إمكانية الوصول) Accessibility.

3- مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم (التسميات التوضيحية) Captions، ثم اضغط فوق Live Transcribe.

4- اضغط فوق Open Live Transcribe للبدء باستخدام ميزة النسخ المباشر.

يمكنك أيضًا تفعيل خيار Live Transcribe shortcut، وستظهر أيقونة صغيرة في الشاشة الرئيسية تمنحك إمكانية الوصول إلى Live Transcribe بسهولة في أي وقت.

ويلتقط التطبيق تلقائيًا أي كلام باللغة المختارة، ويمكنك معرفة أنه جاهز لنسخ المحادثة عندما ترى تنبيه Ready to transcribe، عندها قرّب هاتفك من مصدر الصوت، لتلتقط الميزة الكلام بدقة قوية، بعدها سيظهر نص المحادثة في شاشة هاتفك، ويمكنك كتابة رد بعد النقر فوق رمز لوحة المفاتيح الظاهر في الجهة السفلية من الشاشة.