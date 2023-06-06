شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القيمة السوقية لشركة إيلون ماسك لزراعة شرائح بالدماغ ترتفع لـ5 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شركة Neuralink الناشئة لزراعة الدماغ من Elon Musk، والتي قُدرت قيمتها بما يقرب من 2 مليار دولار في جولة جمع تبرعات خاصة قبل عامين، حيث تبلغ قيمتها الآن حوالي 5 مليارات دولار، بناءً على تداولات الأسهم المنفذة من قبل القطاع الخاص وصفتها لرويترز خمسة مصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر، إن بعض عمليات الشراء التي قام بها مستثمرون متفائلون عززت التقييم في الأشهر الأخيرة، قبل إعلان Neuralink في 25 مايو أن المنظمين الأمريكيين وافقوا على تجربة بشرية على شريحة أدمغتها.

وقال الخبراء إن الأمر قد يستغرق عدة سنوات بالنسبة لشركة Neuralink لتأمين ترخيص الاستخدام التجاري، وقال كيب لودفيج، مدير برنامج الهندسة العصبية السابق في المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH)، إنه يتوقع "بتفاؤل" أن تستغرق شركة Neuralink 10 سنوات أخرى على الأقل لتسويق غرسة الدماغ الخاصة بها، وتواجه الشركة أيضًا تحديات أخرى تشمل التحقيقات الفيدرالية في تعاملها مع أبحاث الحيوانات، وفقاً لموقع gadgets360.

بعد الموافقة على التجربة، ومع ذلك، تم تسويق أسهم Neuralink بشكل خاص للمستثمرين في الأيام الأخيرة بتقييم قدره 7 مليارات دولار، أي ما يعادل 55 دولارًا للسهم، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز، لم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان البائع قد وجد مشترين لهذا السعر، استشهد البريد الإلكتروني بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على التجربة السريرية كأساس لكون الصفقة "أفضل".

ولم يستجب ماسك ومديرو نيورالينك لطلبات التعليق.

وأعرب ماسك عن طموحاته الكبيرة لشركةNeuralink ، قائلاً إن رقاقاتها ستسمح للأشخاص الأصحاء والمعاقين على حد سواء بالدخول إلى المرافق المجاورة لإدخال جراحي سريع للأجهزة لعلاج السمنة والتوحد والاكتئاب والفصام، حتى أنه يراها تُستخدم في تصفح الويب والتخاطر، وقدم أحد المسؤولين التنفيذيين في Neuralink مؤخرًا أهدافًا أكثر تواضعًا على المدى القصير، مثل مساعدة المرضى المصابين بالشلل على التواصل من خلال نص محوسب دون كتابة.

تم تنفيذ معاملات الأسهم بتقييم يبلغ حوالي 5 مليارات دولار من قبل المساهمين مثل الموظفين والداعمين الأوائل للشركة، بدلاً من بيع أسهم جديدة للمستثمرين Neuralink، هذه الصفقات الثانوية المزعومة هي مقياس غير كامل لقيمة الشركة ؛ حجمها ضئيل ويفتقرون إلى إجماع السوق الأوسع لجولة جمع الأموال أو الطرح العام الأولي (IPO).

في آخر عملية جمع تبرعات معروفة لشركة Neuralink في عام 2021، جمعت 205 ملايين دولار بتقييم يقارب 2 مليار دولار، وفقًا لموفر البيانات Pitchbook.

كانت العديد من مبيعات الأسهم الأخيرة إلى صغار المستثمرين نسبيًا، الذين يركزون عادةً على الحصول على شريحة من شركة مملوكة لماسك بدلاً من التدقيق في تقييمها، وكان الحد الأقصى للمبلغ المطلوب لأسهم Neuralink التي تم تسويقها للبيع بسعر 7 مليارات دولار هو 500000 دولار فقط، وفقًا للبريد الإلكتروني الذي اطلعت عليه رويترز.

وقال سيم ديساي، الرئيس التنفيذي لشركة Hiive ، وهي منصة على الإنترنت يتم فيها تداول الأسهم، إن الطلب على أسهم Neuralink كان "هائلاً"، وقد ربط التقييم الذي يرغب المشترون في دفعه بحوالي 4.5 مليار دولار.

بعض خبراء الطب الحيوي متشككون، حيث أطلق Arun Sridhar، وهو عالم ورجل أعمال متخصص في التعديل العصبي، على تقييم Neuralink اسم "bonkers" استنادًا إلى مدى تقدم عملية زرع الدماغ في وقت مبكر في تطورها السريري.

أفادت وكالة رويترز أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رفضت في البداية طلب شركة Neuralink إجراء تجربة بشرية العام الماضي، متعللة بأسباب تتعلق بالسلامة، حتى بعد الحصول على الموافقة، تواجه الشركة العديد من التحديات.