شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. تعرف على كيفية تشغيل تطبيق Apple Music Classical على هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت أبل أخيرًا بإنشاء تطبيق Apple Music Classical على نظام Android، حيث يتضمن التطبيق مجموعة كبيرة من قوائم التشغيل المنسقة والألبومات الحصرية من أكثر من 5 ملايين مقطع صوتي، كما سيقدم أيضًا السير الذاتية للمؤلفين، وأدلة الغوص العميق للعديد من الأعمال الرئيسية وميزات التصفح البديهية، من بين أمور أخرى.

وإذا كنت تخطط لتجربة تطبيق Apple Music Classical الجديد، ففيما يلي كيفية القيام بذلك:

- قم بتنزيل التطبيق.

- افتح متجر Google Play على جهاز Android الخاص بك.

- ابحث عن "Apple Music Classical" في شريط البحث.

- حدد موقع تطبيق Apple Music الذي طورته شركة Apple Inc.

- اضغط على "تثبيت" لتنزيل التطبيق وتثبيته على جهازك.

- إذا كان لديك معرف Apple بالفعل ، فأدخل بيانات اعتمادك (عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور) وانقر على "تسجيل الدخول".

- إذا لم يكن لديك معرف Apple ، فانقر فوق "إنشاء معرف Apple جديد" واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء معرف.

- وتقدم Apple Music نسخة تجريبية مجانية للمستخدمين الجدد. حدد "بدء الإصدار التجريبي" إذا كنت ترغب في تجربته.

- بدلاً من ذلك ، يمكنك تحديد خطة اشتراك تناسب احتياجاتك وميزانيتك.

تتيح لك Apple Music Classical تنزيل الموسيقى للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا عندما لا يكون لديك اتصال بالإنترنت، ولتنزيل المقاطع الصوتية أو قوائم التشغيل الكلاسيكية، ابحث عن المحتوى المطلوب وانقر على زر التنزيل (يشبه السحابة بسهم لأسفل).

ستتوفر الموسيقى التي تم تنزيلها في علامة التبويب "المكتبة" ضمن قسم "الموسيقى التي تم تنزيلها".