شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تُطلق وضع العارض في Meet.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن خططها لطرح ميزة جديدة لوضع العارض في نظامها الأساسي لمؤتمرات الفيديو، جوجل مييت، ستعمل الميزة على تعيين الجميع كمشاهد بشكل افتراضي أثناء الاجتماعات.

,تهدف الشركة إلى مساعدة مستخدمي Google Meet في تنظيم الاجتماعات الكبيرة و"المساعدة في تقليل مصادر التشتيت المحتملة للاجتماعات، مثل اضطرابات الصوت".

,يمكن لعملاء Google Workspace Enterprise Plus الآن زيادة الحد الأقصى لعدد الحاضرين في الاجتماع إلى 1000 وهو ما يمثل زيادة من 500.

إذا لم يقم المضيف بتكوين الاجتماع مسبقًا، فسيتم تعيين جميع المستخدمين كمشاهدين بعد أن ينضم 500 مساهم إلى المكالمة.

,لن يتغير الحد الأقصى لعدد الحاضرين في الاجتماع لإصدارات Google Workspace المتبقية التي تتلقى وظيفة العارض.

كيف سيعمل وضع العارض في Google Meet

المشاهدون هم حاضرو الاجتماع ولا يمكنهم مشاركة الصوت أو الفيديو أثناء الاجتماع.

يمكن للمستخدمين تعيين الحاضرين الذين يقودون اجتماعًا أو يقدمونه أو يشرفون عليه كمضيفين مشاركين ومساهمين.

"سيتمكن المشاهدون من استخدام ميزات Meet ، مثل الأسئلة والأجوبة واستطلاعات الرأي.

لن يتمكن المشاهدون من استخدام الدردشة أثناء الاجتماع أو ردود أفعال الرموز التعبيرية - سيتوفر دعم المشاهدين لهذه الميزات في المستقبل.

قالت جوجل: "عندما يحين وقت تفاعل المجموعة الأكبر، يمكن للمضيفين نقل المشاهدين إلى مساهمين". "سيتمكن المشاهدون من استخدام ميزات Meet مثل الأسئلة والأجوبة واستطلاعات الرأي.

لن يتمكن المشاهدون من استخدام الدردشة أثناء الاجتماع أو ردود أفعال الرموز التعبيرية - وسيتوفر دعم المشاهدين لهذه الميزات في المستقبل".

يدعم Google Meet مكالمات الفيديو بدقة 1080 بكسل

وفي الوقت نفسه، أعلنت جوجل مؤخرًا أنها ستقدم الآن مكالمات فيديو بدقة 1080 بكسل على تطبيق Meet.

ومع ذلك لن تكون هذه الميزة متاحة لجميع المستخدمين.

ستكون الميزة متاحة فقط للمستخدمين المشتركين في Google One Premium ومستخدمي Workspace المؤهلين.