شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" تعاود الالتحام مع محطة الفضاء الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، أن مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" عاودت الالتحام مع مجموعة المحطة الفضائية فى المدار، اليوم الثلاثاء، بعد قيامها برحلة مستقلة استمرت على مدار 33 يوما.

وذكرت وكالة الفضاء الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن مجموعة المحطة الفضائية في حالة جيدة، فيما ستُجرى الأعمال اللاحقة حسبما هو مخطط لها. وأشارت إلى أنه - في نوفمبر الماضي - تم إطلاق المركبة التي تحمل إمدادات ووقود دفع ومعدات تجارب إلى المحطة الفضائية، وقد انفصلت المركبة عن مجموعة المحطة الفضائية يوم 5 مايو الماضي قبل انطلاقها في رحلة مستقلة.

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