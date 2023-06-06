شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح زر اتصال جديدا.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه واتساب لإدخال تغييرات صغيرة على شاشة الدردشة الجماعية، بدأت المنصة المملوكة لشركة ميتا في طرح زر اتصال جديد مع قائمة سياق لبعض مستخدميها.

كما ذكرت WABetaInfo، بدأ تطبيق المراسلة الفورية في طرح زر اتصال جديد وقائمة سياق لمختبري الإصدار التجريبي من iOS.

ويمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي من iOS 23.11.0.76 رؤية رموز الاتصال الجديدة والتغييرات في القائمة.

ويضيف التقرير أنه بعد تثبيت الإصدار التجريبي المحدث، سيلاحظ المستخدمون رمز اتصال مختلف في الدردشات الجماعية.

لا يزال هذا الرمز يسمح للمشاركين في المجموعة بإجراء مكالمات جماعية ولكنه يعرض قائمة سياق، مما يسمح لهم باختيار إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.

في التحديثات السابقة ظهرت قائمة ورقة الإجراءات بهذين الخيارين (أو الزرين المعتادين لإجراء مكالمات الصوت والفيديو) ولكن بعد تثبيت آخر تحديث، تم تحويل القائمة إلى قائمة سياق.

يمكنك معرفة ما إذا كانت قائمة السياق متاحة في حسابك بمجرد النظر إلى أيقونة الاتصال في محادثاتك الجماعية.

إذا كان زر مكالمة الفيديو مع علامة الجمع أعلى الرمز متاحًا، فهذا يعني أن الميزة ممكّنة لحسابك.

أدخلت واتساب مركز أمان عالميًا لتلبية احتياجات قاعدة مستخدميه، حيث يوفر نظامًا أساسيًا شاملاً بمصادر قيمة ورؤى ثاقبة حول تدابير السلامة ووظائف المنتج.

تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المستخدمين من حماية أنفسهم من رسائل الاتصال غير المرغوب فيها والرسائل العشوائية.

وسيكون مركز الأمان متاحًا باللغة الإنجليزية وعشر لغات هندية، مثل الهندية والبنجابية والتاميلية والتيلجو.

مع تقديم مركز الأمان يسعى WhatsApp إلى تثقيف المستخدمين حول مجموعة إعدادات الخصوصية المتاحة داخل التطبيق، مما يمكنهم من ممارسة سيطرة أكبر على حساباتهم.

يغطي هذا المحور الإعلامي ميزات مختلفة، بما في ذلك التحقق بخطوتين والحماية من عمليات الاحتيال وعناصر تحكم المجموعة المحسّنة.

يأتي إنشاء مركز الأمان ردًا على التقارير الواردة من المستخدمين الذين واجهوا مكالمات بريد عشوائي صادرة عن أرقام أجنبية غير مألوفة.