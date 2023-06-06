تكنولوجيا: ‏ASUS تقدم الحاسب المحمول المخصص للألعاب ASUS ROG Magic 14 2023 في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ASUS عن الحاسب المحمول ROG Magic 14 2023 المخصص للألعاب في الصين. ولقد تم تجهيز هذا الحاسب مع الجيل الجديد من معالج Ryzen 9 7940HS.

يحتوي ASUS ROG Magic 14 على شاشة ROG Nebula بحجم 14 بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 91٪. وتبلغ نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10، كما انه يدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتز على شاشة بدقة 2.5K.

تصل نسبة السطوع بالحاسب المحمول 500 نتس في المتر المربع مع نطاق ألوان واسع بنسبة 100٪ من DCI-P3. ويتميز الحاسب المحمول أيضًا بتقنية Dolby Vision و Dolby Atmos للحصول على صوت ومرئيات ممتازة. يمكن فتح ROG Magic 14 2023 بزاوية 180 درجة، مما يعزز تنوعه.

يحتوي معالج Ryzen 9 الخاص بـ ROG Magic 14 على 8 انوية و 16 مؤشر ترابط. كما ان لديه تردد توربو يصل إلى 5.2 جيجا هرتز، بينما تعتمد شاشة العرض الأساسية Radeon 780M المدمجة على بنية RDNA 3. يحتوي ROG Magic 14 2023 على بطاقة رسومات NVIDIA GeForce RTX 4060 بقوة 125 واط مع ذاكرة فيديو بسعة 8 جيجابايت وذاكرة DDR5 بسعة 16 جيجابايت.

يحتوي الحاسب المحمول أيضًا على مساحة تخزين SSD تبلغ 1 تيرابايت، كما انه مجهز بنظام التبريد Glacier Cooling 2.0 Enhanced Edition. يحتوي الحاسب المحمول أيضًا على منافذ HDMI 2.1 وUSB-A و USB-C و USB4 ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

يبلغ سعر ROG Magic 14 2023 حوالي 10999 يوان (اي حوالي 1547 دولارًا) وهو متاح على موقع JD.com. لاتوجد كلمة حتى الآن عن التوافر العالمي.

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