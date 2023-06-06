تكنولوجيا: فارة الألعاب Rapoo VT950 Pro المزود بشاشة OLED معروض للبيع في الصين مقابل 369 يوانًا (51 دولارًا)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Rapoo، وهي علامة تجارية مشهورة في سوق الأجهزة الطرفية للألعاب، عن أحدث اضافة لها، وهو فارة الألعاب VT950 Pro. وعلى ما يبدو، فإن الميزة البارزة في VT950 Pro هي شاشة OLED المخصصة، بقياس 0.66 بوصة ودقة 64 x 68 بكسل.

تتيح هذه الشاشة للمستخدمين تخصيص وعرض المحتوى المخصص في الوقت الفعلي. وبأبعاد تبلغ حوالي 129.3×74 x40 ملم ووزن 117 جرام، يتميز VT950 Pro بتصميم أنيق. كما تتوفر فارة الألعاب بمستشعر PixArt 3395، مواصفات رائعة. فهو يدعم الحد الأقصى لعدد النقاط في البوصة البالغ 26000 نقطة، مما يضمن تتبعًا دقيقًا مع سرعة تتبع 650 IPS وتسريع 50G.

سيتمكن اللاعبون من تقدير معدل تقرير 4KHz ووقت الاستجابة السريع البالغ 0.25 مللي ثانية، مما يضمن تجربة ألعاب سلسة.

يحتوي VT950 Pro على تقنية الألعاب اللاسلكية V+ من Rapoo وخوارزمية ذكية، مما يوفر مسافة إرسال لاسلكية واسعة النطاق تزيد عن 10 أمتار. ومع بطارية مدمجة تبلغ سعتها 800 مللي أمبير، تتميز الفارة بعمر بطارية لاسلكي مذهل يصل إلى 160 ساعة، مما يضمن جلسات لعب ممتدة دون انقطاع. علاوةً على ذلك، فهو يدعم بروتوكول الشحن اللاسلكي Qi، مما يوفر خيارات شحن مريحة وخالية من المتاعب.

تتميز الفارة بإضاءة RGB، و 11 زرًا قابلة للبرمجة، وحجرة تخزين لجهاز الاستقبال تقع في الأسفل. ويتوفر Rapoo VT950 Pro الآن للشراء على العديد من منصات التجارة الإلكترونية في الصين بأسعار تبدأ من 369 يوانًا (51 دولارًا).

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