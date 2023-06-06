تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف OnePlus Nord N30 5G بمعالج Snapdragon 695

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت وان بلس رسمياً اليوم عن هاتف OnePlus Nord N30 5G الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 695، وسعر 300 دولار تقريباً.

يتميز هاتف Nord N30 5G بشاشة LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FullHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يتوسط الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم وان بلس هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بميزة تكبير بصري lossless حتى 3 مرات، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي هاتف Nord N30 5G بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، على أن يتوفر في سوق أمريكا الشمالية بقدرة شحن 67W.

كما يضم OnePlus Nord N30 5G رقاقة معالج Snapdragon 695، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

وتقدم وان بلس هاتف Nord N30 5G بنظام تشغيل Android 13، وواجهة OxygenOS 13.1، ويضم الهاتف منفذ USB C للشحن، ومدخل 3.5مم للسماعات، ويتميز الهاتف بسماكة 8.3مم، ووزن 195 جرام، على أن يتوفر الهاتف باثتان من الإختيارات في الألوان بسعر 300 دولار تقريباً.

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