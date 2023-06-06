تكنولوجيا: طرح جهاز العرض LG CineBeam PU700R بدقة 4K UHD في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت LG جهاز العرض CineBeam PU700R 4K UHD في الولايات المتحدة. ويأتي LG CineBeam PU700R 4K بتصميم مضغوط ونسبة رمي 1.2. كما انه يمكن أن ينتج صور يصل عرضها إلى 120 بوصة، وتبلغ نسبة سطوع الجهاز 1000 لومن ANSI.

تم عرض جهاز LG CineBeam PU700R 4K خلال مؤتمر CES 2023، ومن ناحية التصميم، فهو يشبه جهاز The Freestyle من سامسونج. فهو جهاز دائري على حامل دوار يسمح بتكوينات زاوية مختلفة للحزمة حتى 90 درجة. ويحتوي على مصدر ضوء RGB LED مع دورة حياة تبلغ حوالي 30000 ساعة.

يدعم جهاز العرض LG CineBeam الجديد مخرجات HDR10 و HDR و HLG. ويمكنك أيضًا استخدام أداة تصحيح الانحراف للحصول على إخراج صورة مثالي. كما يمكن لجهاز العرض أيضًا توفير إضاءة مناسبة عند عدم الاستخدام مع توفر ما يصل إلى سبعة ألوان.

يعمل جهاز العرض المدمج الجديد من LG على نظام webOS الذكي ويوفر العديد من تطبيقات البث مثل Apple TV وYouTube و Disney+. يمكنك ايضًا استخدام Apple AirPlay 2 أو Screen Share لعرض المحتوى لاسلكيًا من جهازك المحمول.

يتوافق جهاز العرض أيضًا مع Apple Home ويتميز بمكبرات صوت أحادية بقوة 5 واط. يمكنك أيضًا توصيل مكبرات الصوت الخارجية بجهاز العرض عبر البلوتوث. يحتوي جهاز العرض LG CineBeam PU700R على منافذ HDMI 2.1 ARC و USB-A و USB-C للتوصيلات السلكية.

يزن جهاز العرض LG CineBeam PU700R حوالي 3.1 كجم وتبلغ أبعاده 6.4 × 12.0 × 5.7 بوصة.

يبلغ سعر جهاز العرض 1699 دولارًا، وتقدم LG مكبر صوت LG XBOOM 360 Bluetooth بشكل مجاني بقيمة 300 دولار للمشتريات قبل 11 يونيو.

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