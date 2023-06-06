شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز مميزات iOS 17 بعد إعلان آبل عن النظام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل خلال فعاليات مؤتمرها أمس عن نظام التشغيل iOS 17، حيث يقدم التحديث العديد من المميزات حول التطبيقات الأساسية، حيث يمكن أن تتضمن المكالمات الواردة، ملصقات مخصصة لجهات اتصال معينة، وستحصل على نصوص حية على غرار جوجل.

وأطلقت آبل أيضاً ميزة NameDrop، وهي مشاركة تفاصيل الاتصال بمجرد تقريب iPhone من جهاز شخص آخر، ويمكنك مشاركة الصور بهذه الطريقة أيضًا، وترك AirDrop ينقل المحتوى حتى عندما تضطر إلى الابتعاد، وسيؤدي إطار عمل المطور إلى توسيع الوصول إلى المشاركة في التطبيقات الأخرى أيضًا.

وفي الوقت نفسه، تقدم الرسائل ردودًا أسهل، ونصوصًا نصية للرسائل الصوتية، ومعلومات الموقع المضمنة، و"تسجيل الوصول" الذي يتيح للأشخاص تلقائيًا معرفة ما إذا كنت قد وصلت أو تأخرت، وهناك واجهة ملصقات مجددة تتيح لك تحويل الرموز التعبيرية إلى ملصقات وإضافة تأثيرات وحتى إضافة ملصقات إلى تطبيقات الطرف الثالث.