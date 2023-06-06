شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. جوجل تطرح ميزة مفاتيح المرور لحسابات ورك سبيس وكلاود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن بدأ إتاحة ميزة تسجيل الدخول عبر مفاتيح المرور Passkeys بدلاً من كلمات المرور التقليدية لحسابات خدمات “جوجل ورك سبيس Workspace” وباقي خدماتها السحابية.

وتسمح ميزة مفاتيح المرور Passkeys للمستخدمين إمكانية تسجيل الدخول إلى حساباتهم الشخصية بنفس الطريقة التي يفتح بها المستخدم هاتفه، فهي وسيلة تسجيل دخول جديدة تعتمد على معيار WebAuthn بحيث يمكن استخدام آليات المصادقة البيومترية فيها كبصمة الإصبع Touch ID، أو تعرّف الوجه Face ID، أو نمط التمرير للتحقق من محاولة تسجيل الدخول، بدلاً من الاعتماد على تركيبة اسم المستخدم وكلمة المرور التقليدية.

وقالت جوجل إلى أن بيانات المصادقة البيومترية لا تُرسل إلى خوادمها أو أيٍ من المواقع أو التطبيقات الأخرى، وذلك لتعزيز الأمان وخصوصية المستخدمين، وفقاً لموقع aitnews.

وقدمت جوجل ميزة مفاتيح المرور لأصحاب الحسابات الشخصية العادية، بالإضافة إلى برنامج الحماية المتقدم مطلع شهر مايو الماضي.

وقالت جوجل إن ميزة مفاتيح المرور سوف تتوفر ﻷصحاب حسابات خدمات جوجل وورك سبيس وجوجل كلاود بشكل تجريبي مفتوح، وأضافت أن نحو تسعة ملايين منظمة مختلفة سوف تستفيد من هذه الميزة، ومن ذلك الشركات والحكومات والمدارس، مشيرةً إلى أنها أول مقدم خدمة سحابية يوفر هذه التقنية على نطاق واسع.

وتساهم هذه التقنية في تقليل عمليات التصيد وهجمات الهندسة الاجتماعية، وخاصةً بالنسبة للشركات؛ ﻷنه – وفقًا لجوجل – لا يمكن كتابتها أو إعطاؤها عن طريق الخطأ إلى أي أحد، على عكس كلمات المرور التقليدية.

تعمل جوجل خلال الأيام المقبلة على تمكين ميزة مفاتيح المرور بشكل تدريجي للمديرين في خدمة ورك سبيس، حتى يتمكنوا بدورهم من إتاحتها للمستخدمين داخل مؤسساتهم، إذ ستكون تلك الميزة معطلة افتراضيًا، ويتعين على المديرين تفعيلها يدويًا من خلال هذا الرابط الذي وفرته جوجل.