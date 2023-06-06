شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة الأوراق المالية الأمريكية تقاضى منصة بينانس لتداول العملات الرقمية المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية تحقيقا قانونيا ضد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة في العالم "بينانس".

وقالت الهيئة إن "بينانس" تنفذ تعاملات وخدمات مالية بصورة غير قانونية دون الحصول على التراخيص اللازمة، متهمة شانجبنج شاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة بالخداع وتعارض المصالح وتهم أخرى.

ووفقا لما ذكره موقع البيان، قال جاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية "من خلال 13 اتهاما ندعي أن شاو وبينانس انخرطا في إدارة شبكة موسعة من الخداع وتضارب المصالح وغياب الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون".

وقال جروبر جروول مدير إدارة إنفاذ القانون في الهيئة "ندعي أن شاو وبينانس لا يعرفان فقط قواعد الطريق، وإنما اختارا بشكل واع تجنبها، ويضعان العملاء والمستثمرين في دائرة الخطر، ويبذلان كل الجهد لتعظيم أرباحهما".

ولم يتم الوصول إلى شاو ولا بينانس للحصول على تعليق.

وبعد الإعلان عن ملاحقة المنصة تراجعت العملات الرقمية المشفرة مثل بتكوين وإيثر بشدة، وتجري السلطات الأمريكية تحقيقات مع الشركة لسنوات. وفي مارس الماضي أقامت هيئة الرقابة المالية الأمريكية دعوى قضائية ضد بينانس بدعوى انتهاك قوعد السوق الأمريكية.