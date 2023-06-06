شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة الأوراق المالية الأمريكية تقاضى منصة بينانس لتداول العملات الرقمية المشفرة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الهيئة إن "بينانس" تنفذ تعاملات وخدمات مالية بصورة غير قانونية دون الحصول على التراخيص اللازمة، متهمة شانجبنج شاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة بالخداع وتعارض المصالح وتهم أخرى.
وقال جروبر جروول مدير إدارة إنفاذ القانون في الهيئة "ندعي أن شاو وبينانس لا يعرفان فقط قواعد الطريق، وإنما اختارا بشكل واع تجنبها، ويضعان العملاء والمستثمرين في دائرة الخطر، ويبذلان كل الجهد لتعظيم أرباحهما".
ولم يتم الوصول إلى شاو ولا بينانس للحصول على تعليق.
وبعد الإعلان عن ملاحقة المنصة تراجعت العملات الرقمية المشفرة مثل بتكوين وإيثر بشدة، وتجري السلطات الأمريكية تحقيقات مع الشركة لسنوات. وفي مارس الماضي أقامت هيئة الرقابة المالية الأمريكية دعوى قضائية ضد بينانس بدعوى انتهاك قوعد السوق الأمريكية.
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