انت الان تتابع خبر مواقع التواصل الاجتماعي الاكثر شعبية من حيث عدد المستخدمين النشطين شهريًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويُعرف المستخدم النشط شهرياً بعبارة Monthly Active User – MAU وهو المستخدم الذي يقوم بعمل ما أو مجموعة أعمال معاً مثل تسجيل الدخول، كتابة مقالة، مشاهدة فيديو، الاستماع لمقطع صوتي، التعليق، المشاركة و هكذا و بعدد مرات محددة في فترة زمنية محددة اي 30 يوما.

بحسب حساب World of Statistics الذي يصدر احصاءات يومية في مجالات مختلفة، ان المنصات الاجتماعية التالية هي الاكثر شعبية من حيث عدد المستخدمين النشطين شهريًا: