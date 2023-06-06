تكنولوجيا: Apple TV 4K يدعم قريباً مكالمات FaceTime في تحديث tvOS 17 القادم #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت ابل في إعلانها عن التحديث الجديد من tvOS على أن جهاز Apple TV 4K يدعم قريباً إجراء مكالمات FaceTime عبر كاميرة هاتف الأيفون.

انطلق مؤتمر المطوريين للعام 2023 بعدد من الإعلانات عن الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل وأيضاً الإصدارات الجديدة من أجهزة ابل.

وتتضمن إعلانات ابل تحديث tvOS 17 الذي ينطلق بشكل رسمي في خريف هذا العام، والذي يتضمن تطبيق FaceTime جديد لأجهزة ابل بنظام tvOS، والذي يتيح لمستخدمي أجهزة التلفاز إجراء المكالمات مباشرة عبر الأجهزة.

يمكن للمستخدمين أيضاً بدء المكالمة على هاتف الأيفون أو جهاز الآيباد ومن ثم نقل المكالمة إلى جهاز التلفاز.

أيضاً يدعم تطبيق FaceTime على أجهزة التلفاز الإستفادة بشكل أفضل من ميزة “Continuity Camera” التي ستتيح إتصال جهاز التلفاز بهاتف الأيفون أو جهاز الآيباد لاسلكياً بهدف إستخدام الكاميرة والميكروفون لتسجيل المكالمة، بينما تظهر جهة الإتصال على جهاز التلفاز.

كما تدعم ميزة “Center Stage” جمع كل الأشخاص في إطار واحد على الشاشة حتى مع حركة المستخدمين في الغرفة، كما يأتي التحديث بدعم أكثر للإيماءات بإستخدام اليد، مع إنشاء تأثير ردود أفعال الشاشة.

أيضاً تأتي ميزة “Split View” في Apple TV لدعم المستخدمين بمشاهدة العروض التلفزيونية والأفلام خلال جلسات “SharePlay” في مكالمات FaceTime.

ومن المقرر أن تدعم عناصر التحكم في هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد نقل مكالمات FaceTime بسلاسة إلى أجهزة التلفاز، أيضاً في حال إستقبال مكالمة FaceTime من جهة أخرى سيتم إشعار المستخدم على جهاز التلفاز دون أن تظهر جهة الإتصال الجديدة للطرف الأخر.

كما تقدم ابل لاحقاً هذا العام تطبيقات المؤتمرات WebEx من Cisco وZoom على منصة tvOS، للإستفادة من الحجم الأكبر للشاشة في عقد المؤتمرات.

كما يأتي التحديث الجديد بميزة Music Sing التي تدعم المستخدم بالغناء مع مسارات الأغاني المفضلة، والتي ستتكامل مع ميزة “Continuity Camera” ليظهر المستخدم على الشاشة أثناء الغناء، مع ميزة إضافة بعض الفلاتر عند الغناء.

أيضاً يأتي مركز التحكم بتجربة جديدة في tvOS 17، والذي يعمل على عرض حالة النظام، والوقت والملف التعريفي، مع بعض التفاصيل الأخرى التي ترتكز على نشاط المستخدم، كما يمكن تعيين Siri Remote عبر مركز التحكم في هاتف الأيفون.

وفي تبويب “screen saver” يحصل المستخدم على قسم Memories الذي يعمل على تنسيق ذكريات المستخدم في المكتبة الشخصية وأيضاً المكتبة المشتركة.

كما يأتي التحديث بميزة دعم Dolby Vision 8.1 على أجهزة Apple TV 4K، مع تحسينات في تطبيق Fitness+، ودعم أفضل لتطبيقات VPN الخارجية.

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