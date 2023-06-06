تكنولوجيا: نظام الصوتيات التكيفية يدعم سماعة AirPods Pro 2 بعمر شحن أطول #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لدفع ثلاثة من المميزات الجديدة لسماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية في خريف هذا العام.

أكدت شركة ابل على خططها لدفع ثلاثة من المميزات الجديدة في خريف هذا العام لسماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية، والتي تشمل نظام الصوتيات التكيفي، وتخصيص الصوتيات، وإدراك بدء المحادثات.

ويعمل نظام “Adaptive Audio” على دعم المستخدم بوضع ديناميكي للإستماع يعمل على دمج النمط الشفاف مع نمط إلغاء الضوضاء النشطة على أن يتم إختيار الإنتقال بين الأنماط المختلفة وفقاً لمحيط المستخدم.

ومن المقرر أن يدعم هذا النظام الإنتقال التلقائي بين الأنماط المختلفة، لدعم المستخدم بأفضل تجربة إستماع.

أيضاً تعمل ميزة “Personalized Volume” بتقنية التعلم الآلي لإدراك ظروف ومحيط المستخدم، وتحديد تفضيلات الإستماع وفقاً لظروف البيئة المحيطة بالمستخدم على مدار اليوم، لضبط مسارات للإستماع بشكل تلقائي.

وتعد ميزة “Conversation Awareness” من بين المميزات التي تقدم من ابل قريباً لسماعات AirPods Pro 2 اللاسلكية، حيث تعمل هذه الميزة على خفض مستوى الصوتيات وتحسين صوت المستخدم مع خفض الضوضاء في الخلفية عند بدء المستخدم في التحدث إلى الأخرين.

يذكر أن هذه المميزات تتوفر بالفعل على بعض الإصدارات المنافسة لسماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية، إلا أنها تتوفر عبر تحديث لسماعة ابل ينطلق في خريف هذا العام، ومن المقرر أن يجلب التحديث أيضاً ميزة التبديل التلقائي بين الأجهزة المتصلة بموثوقية وكفاءة أعلى.

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