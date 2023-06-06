تكنولوجيا: هاتف OnePlus Fold ينطلق للأسواق العالمية في شهر أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس قريباً للمنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي بهاتفها المرتقب OnePlus Fold، ولقد أكد تقرير جديد على خطط الشركة لإطلاق الهاتف في شهر أغسطس.

كانت شركة وان بلس قد أكدت في وقت سابق على خططها لإطلاق OnePlus Fold في نهاية هذا العام، وهو أول إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي.

ولقد أوضحت أحدث التقارير الموعد المتوقع للإعلان عن الهاتف الذي ينطلق بشكل رسمي في شهر أغسطس، إلا أن شركة وان بلس لم تقدم تفاصيل دقيقة حول هذا الإصدار.

من جانب أخر يوضح التقرير خطط وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus Fold في عدد من الأسواق العالمية، التي تتضمن سوق الولايات المتحدة، والهند.

أيضاً أوضح التقرير الذي نشر عبر “Pricebaba” و”Yogesh Brar” أن هاتف OnePlus Fold سيتوفر في الأسواق العالمية في النصف الأول من شهر أغسطس، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن هذا الإصدار في حدث يعقد في مدينة نيويورك.

يذكر أن هاتف OnePlus Fold شغل بعض التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي أشارت إلى أن هذا الإصدار يأتي بتصميم يحاكي سلسلة Oppo Find N.

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