تكنولوجيا: تقرير يكشف كيف تشبعت الأرض قديما بالأكسجين

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ويعتقد أنه تميز بإطلاق كميات هائلة من غازات ثاني أكسيد الكربون والأكسجين إلى الغلاف الجوي والمحيطات نتيجة ارتفاع مستوى الفوسفور في مياه البحار، ولتأكيد صحة هذه الفرضية تابع الباحثون محتوى الفوسفور في رواسب المحيطات في أستراليا والصين والمكسيك والولايات المتحدة.
ووفقا لما ذكره موقع RT، يعتبر الفوسفور أهم العناصر الغذائية التي تحد من إنتاج البيئة البحرية في المقاييس الزمنية الجيولوجية، حيث أن الفسفور الذائب في مياه البحر يزيد من عملية التركيب الضوئي، التي تؤدي إلى إنتاج الأكسجين.
وهذه العملية تمنع انخفاض مستوى الأكسجين الذائب في المحيط العالمي، ما يوفره لأشكال الحياة الحقيقية النواة وتطورها على مدى ملايين السنين.
وتشير النتيجة إلى أن محفزات خارجية، مثل تجوية الكبريتات، لعبت دورا في أكسجة المحيطات على الأرض، وليس فقط الدورة الداخلية للفوسفور والأكسجين في المحيط، ويمكن أن يساعد هذا على تفسير استمرار ارتفاع مستوى الأكسجين في الغلاف الجوي خلال فترة طويلة.
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