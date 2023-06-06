شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس الرقابة بشركة ميتا: قواعد الشركة تتغير ببطء نحو الأفضل.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من عامين من تشكيله، يقول مجلس الرقابة إن توصياته ساعدت في جعل قواعد Meta أكثر شفافية لمستخدميها، على الرغم من أن الشركة لا تزال بحاجة إلى التحسين في بعض المجالات الرئيسية، نشر المجلس، المؤلف من حوالي عشرين خبيراً في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، تقريره السنوي الذي يغطي أعماله وتفاعلاته مع ميتا خلال العام الماضي.

بينما انتقد تقرير العام الماضي بشدة Meta لعدم شفافيتها بدرجة كافية، يسلط التقرير الأخير الضوء على تأثير توصيات مجلس الإدارة على الشركة، وكتب مجلس الإدارة في بيان: "في عام 2022، كان من المشجع أن نرى أنه للمرة الأولى، أجرت Meta تغييرات منهجية على قواعدها وكيفية تنفيذها، بما في ذلك على إشعارات المستخدم وقواعدها الخاصة بالمنظمات الخطرة"، وفقاً لموقع engadget.

يسلط التقرير الضوء أيضًا على المجالات التي يعتقد أعضاؤها أن Meta يمكن أن تتحسن، وفقًا للتقرير ، تراجعت Meta عن قرارها الاعتدال الأولي في ما يقرب من ثلثي الحالات التي تم اختيارها لقائمة مختصرة لمجلس الرقابة ، الأمر الذي "يثير أسئلة أوسع حول دقة الإشراف على محتوى Meta وعملية الاستئناف".

يشير مجلس الإدارة أيضًا إلى أنه قد مر أكثر من عامين منذ أن أوصى الشركة لأول مرة بمواءمة سياساتها بشكل أفضل بين Instagram و Facebook ، لكن الشركة "أرجأت الموعد النهائي مرارًا وتكرارًا" للقيام بذلك، حيث تتعامل المجموعة أيضًا مع رفض Meta لترجمة الإرشادات الداخلية لمشرفي المحتوى إلى لغاتهم الأصلية، زعمت Meta أن جميع الوسطاء يجيدون اللغة الإنجليزية ، لذا فإن الخطوة غير ضرورية، لكن مجلس الإدارة يقول "قد يتسبب التوجيه باللغة الإنجليزية فقط في إغفال المراجعين للسياق والفروق الدقيقة عبر اللغات واللهجات" ، مما قد يتسبب في حدوث أخطاء في التنفيذ.

يصف التقرير أيضًا الافتقار إلى الشفافية بشأن بعض جوانب استثناء "الجدارة الإخبارية" في Meta ، والذي يسمح لبعض المشاركات المخالفة للقواعد بالبقاء على الإنترنت إذا قررت الشركة أن هناك "قيمة للمصلحة العامة" في المحتوى، ويقول مجلس الرقابة إنه لا يزال هناك "القليل معروف عن العملية التي يستخدمها [ميتا] لتقرير ما إذا كان المحتوى يستحق النشر" وأن ردود الشركة على الأسئلة المتعلقة بالإجابات المباشرة المتدرجة من جانب السياسة.

يشير تقرير مجلس الإدارة إلى أن هناك لحظات محبطة أخرى في تفاعلاته مع Meta، في مرحلة ما ، لاحظ مجلس الإدارة أن الأمر استغرق ثمانية أشهر حتى يتمكن أعضائه من الوصول إلى أداة التحليلات الخاصة بالشركة CrowdTangle، ويشير المجلس أيضًا إلى أن العديد من قراراته خلال العام الماضي نُشرت بعد الإطار الزمني البالغ 90 يومًا المنصوص عليه في قواعده، ويستشهد مجلس الإدارة ببضعة أسباب لهذه التأخيرات ولكنه يقول إنه في بعض الحالات كان التأخير بسبب "المفاوضات مع Meta حول مقدار المعلومات ، التي قدمتها الشركة في الأصل على أساس سري ، ويمكننا تضمينها في قرارنا النهائي" الذي اتخذ "أطول مما كان متوقعا."

ومن الملاحظ أيضًا عدد الحالات القليلة التي ينتهي بها المطاف بمجلس الرقابة للنظر فيها، في التقرير ، قال مجلس الإدارة إنه نشر 12 قرارًا في عام 2022 - وهو جزء ضئيل من ما يقرب من 1.3 مليون طلب تلقته من المستخدمين الذين يأملون في إلغاء أحد قرارات الإشراف في Meta، ويلاحظ المجلس أنه يختار عن قصد الحالات التي يعتقد أعضاؤها أنه سيكون لها تأثير كبير على قاعدة مستخدمي Meta. ومع ذلك ، تؤكد الأرقام حقيقة أن هذا المجلس لن يتمكن أبدًا من تلبية الغالبية العظمى من الطلبات التي يتلقاها ، على الرغم من تمويل أكثر من 280 مليون دولار من Meta. ومع ذلك ، قال مجلس الرقابة إنه يعتزم التحرك بشكل أسرع في بعض الحالات ، وأنه سيصدر "قرارات موجزة" سريعة التتبع في بعض الحالات بدءًا من هذا العام.

ومن المثير للاهتمام، أن التقرير يتطرق أيضًا إلى اقتراح Meta بأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى يجب أن تفكر في استخدام مجلس الرقابة، يقول التقرير: "نحن مهتمون بالعمل مع الشركات التي تشاركنا إيماننا بأن إدارة المحتوى الشفافة والمسؤولة، والتي تشرف عليها هيئات مستقلة ، هي جزء أساسي من خلق بيئة على الإنترنت تحترم حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى".

لا يزال من غير الواضح كيف سيبدأ أقران Meta العمل مع المجموعة - أو إذا كانت لديهم أي رغبة في القيام بذلك - لكن مجلس الإدارة يعتقد بوضوح أن لديه معلومات يمكن أن تستفيد منها الشركات الأخرى، وقال مدير مجلس الرقابة توماس هيوز في التقرير: "نحن لا نسعى لأن نكون مجلس إدارة الصناعة بأكملها، لكننا نسعى لمشاركة ما تعلمناه، والعمل مع الشركات المهتمة بإنشاء هيئات مختلفة لوضع المعايير والإشراف على إدارة المحتوى".