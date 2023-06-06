تكنولوجيا: تطبيق Journal يدعم المستخدمين قريباً بتجربة ذكية لتسجيل المذكرات اليومية #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ابل تحديث iOS 17 في مؤتمر المطوريين بتطبيق Journal الجديد الذي يدعم المستخدم بميزة المذكرات اليومية الذكية.

أكدت ابل خلال إعلانها عن تحديث iOS 17 الذي يتوفر للمستخدمين في خريف هذا العام على دعم المستخدمين بتطبيق Journal الجديد من خلال هذا التحديث.

ويجلب تطبيق Journal تجربة ذكية لتسجيل الملاحظات والذكريات اليومية على أجهزة iOS، حيث يقدم هذا التطبيق تجربة تحاكي دفتر اليوميات.

ولقد أشار تقرير سابق من صحيفة وول ستريت إلى أن تطبيق اليوميات الجديد من ابل Journal يأتي بتجربة تحاكي Day One، إلا أن ابل أكدت في إعلانها على أن التطبيق الجديد يتميز بآداء أقوى، مع واجهة تحاكي دفتر اليوميات لدعم المستخدم بتسجيل الملاحظات والذكريات الخاصة بأحدات محددة على مدار اليوم.

أيضاً من المقرر أن يدعم تطبيق Journal المستخدمين في الوصول بشكل سريع للذكريات اليومية التي تم تسجيلها في وقت سابق، كما سيكون للتطبيق القدرة على سحب المعلومات من تطبيق الرسائل وPodcasts.

كما يعمل تطبيق Journal على دفع مقترحات للمستخدم لمعاينة بعض الملاحظات والذكريات التي تم تسجيلها في وقت سابق، كما ستتضمن الملاحظات أو الذكريات المدونة في التطبيق الصور التي تقترن بهذه الأحداث والذكريات.

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