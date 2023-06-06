تكنولوجيا: ابل تدفع إصدار المطوريين التجريبي الأول من iOS 17 للمستخدمين عن طريق الخطأ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة ابل عن طريق الخطأ الإصدار التجريبي الأول من تحديث iOS 17 المخصص للمطوريين للمعانية عبر المستخدمين أيضاً قبل الموعد المحدد.

أعلنت ابل في مؤتمر المطوريين الذي انطلق مؤخراً عن إطلاق الإصدار التجريبي الأول من تحديث iOS 17 للمعاينة عبر المطوريين المسجلين في برنامج ابل، إلا أن ابل أصدرت التحديث للمستخدمين أيضاً عن طريق الخطأ.

ولقد أشارت ابل في إعلانها عن تحديث iOS 17 إلى خططها لإطلاق الإصدار التجريبي العام الأول في شهر يوليو، إلا ابل أتاحت لعدد من المستخدمين عن طريق الخطأ إلقاء نظرة سريعة على هذا التحديث.

أيضاً رصد الإصدار التجريبي الأول عبر “Connor Jewiss” مع عدد من المستخدمين الأخرين الذين أكدوا على أن الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من تحديث iOS 17 رصد في قسم تحديثات الإصدار التجريبي من الإعدادات.

ولقد توفرت تحديثات macOS Sonoma وwatchOS 10 أيضاً بنفس الأسلوب عن طريق الخطأ، إلا أن هذه الإصدارات التجريبية تتضمن بالتأكيد الكثير من الأخطاء مع إمكانية عدم توافق التحديث مع بعض التطبيقات.

وتؤكد الإقتراحات التي نشرت بعد إنطلاق هذا الإصدار التجريبي للمستخدمين على ضرورة ترقب الإصدار التجريبي الأول العام لتفادي ظهور مشاكل في الأجهزة عند تثبيت التحديث.

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