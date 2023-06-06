تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق لعبة “Death Stranding: Director’s Cut” على أجهزة ماك قريباً #WWDC23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم ابل لمستخدمي أجهزة ماك خلال الفترة القادمة لعبة “Death Stranding: Director’s Cut”، ومن المتوقع أن تتوافق اللعبة بشكل خاص مع الأجهزة المميزة بمعالجات ابل.

تبدأ ابل قريباً في دفع إصدارات مميزة من الألعاب لأجهزة ماك، على أن تكون لعبة “Death Stranding: Director’s Cut” من العناوين الأولى التي تقدم لأجهزة ابل، ولقد أكد “Hideo Kojima” خلال فعاليات مؤتمر المطوريين أن لعبة “Death Stranding: Director’s Cut” تتوفر لمستخدمي أجهزة ماك لاحقاً هذا العام.

أيضاً من المقرر أن تتوفر ألعاب Kojima Productions على منصة أجهزة ماك، من جانب أخر لم تؤكد ابل على تغييرات مطلوبة لهذه الألعاب، إلا أن التقارير تشير إلى أن هذه الألعاب تتوافق مع أجهزة ماك المميزة بمعالجات الشركة لدفع أفضل آداء في هذه الفئة من الألعاب.

ومن المتوقع أن يتوفر الإصدار المخصص لأجهزة ماك من لعبة Death Stranding بمزيد من المهام، وشخصيات جديدة، وأحداث أكثر في المعارك، مع تحديث للأسلحة القتالية، وأنشطة جديدة.

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