تكنولوجيا: LG تطلق شاشة الألعاب LG 27GR83Q بمعدل تحديث 240Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت LG عن شاشة LG 27GR83Q المخصصة للألعاب التي تنطلق بمعدل تحديث 240Hz، ولوحة IPS، مع دعم معايير HDMI 2.1.

تتميز شاشة LG 27GR83Q الجديدة من LG بحجم 27 إنش، ولوحة IPS LCD بجودة عرض 2K، كما تأتي الشاشة بنفس التصميم المميز لإصدارات الشركة من هذه السلسلة، والذي يتميز بحواف نحيفة في الجزء العلوي وجانبي الشاشة.

ولقد صمم الجزء الخارجي من الشاشة من البلاستيك، ويأتي الجزء السفلي من الشاشة بتصميم لامع، وتدعم الشاشة دقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، كما تدعم معدل تحديث 240Hz، وتقنية adaptive sync، وأيضاً ميزة معدل التحديث المتغير للإطارات التي تبدأ من 48Hz وصولاً إلى معدل تحديث 240Hz.

وتدعم الشاشة تباين ثابت 1000:1، مع زوايا عرض واسعة 178 إلى 178 درجة، وعمق ألوان 10 بت، كما تدعم الشاشة تدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 95%، كما تتميز الشاشة بنسبة سطوع 400 nit.

أيضاً تأتي الشاشة بمعايير VESA DisplayHDR 400، وتدعم إستجابة سريعة عند 1مللي من الثانية، من جانب أخر تضم الشاشة اثنان من منافذ USB 3.0، ومنفذ USB-B، ومنفذ DP 1.4، مع 2 من منافذ HDMI 2.1، مع مدخل DC للطاقة، ومدخل 3.5مم للسماعات، كما تدعم السماعات تقنية DTS في الصوتيات.

ومن المقرر أن تتوفر شاشة الألعاب LG 27GR83Q بسعر 600 دولار في سوق الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تأتي الشاشة بنفس التكلفة في أسواق أخرى.

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