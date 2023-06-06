تكنولوجيا: جهاز Asus Vivobook 16 OLED ينطلق بمعالجات AMD Ryzen 7000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Asus النقاب عن جهاز Asus Vivobook 16 OLED الذي يأتي بمعالج AMD Ryzen 7000 من سلسلة H وتصميم نحيف.

يتميز جهاز Asus Vivobook 16 الجديد بشاشة OLED NanoEdge Pantone بحجم 16 إنش، والتي تدعم جودة عرض 3.2K، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم شاشة الجهاز إستجابة سريعة عند 0.2 مللي ثانية، وتتميز الشاشة بتصميم مسطح وتدعم زوايا عرض 180 درجة.

كما يأتي الجهاز بأبعاد 16:10، ويدعم تباين 1.000000:1، أيضاً تشغل الشاشة نسبة 86.5% من إطار الجهاز، ويدعم الجهاز معايير TÜV Rheinland لحماية العين من الإضاءة الزرقاء.

وينطلق الجهاز بمعالج AMD Ryzen 7000 من سلسلة H، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD.

أيضاً تقدم Asus هذا الإصدار بنظام تبريد مزدوج يتضمن اثنان من الأنابيب مع مروحة IceBlade، وتدعم Asus جهاز الحاسب بمنفذ USB-C 3.2 من الجيل الأول، والذي يدعم الجهاز بالطاقة Power Delivery، مع اثنان من منافذ USB 3.2 من الجيل الأول فئة A، مع منفذ USB 2.0،و HDMI، ومدخل combo للصوتيات.

ويضم Vivobook 16 OLED بطارية بقدرة 70 Wh، ويدعم تقنية WiFi 6E للإتصال اللاسلكي، كما يضم كاميرة ويب HD 3DNR، ولوحة مفاتيح ASUS ErgoSense كاملة، مع مستشعر لمسح البصمة إختياري.

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