شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تؤجل إطلاق مركبة الهبوط على القمر Luna 25 حتى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت مهمة القمر القادمة لروسيا لمزيد من التأخير، وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن إطلاق مركبة الهبوط الروبوتية لونا 25 قد تم تأجيله من 13 يوليو وسيبدأ الآن في موعد أقصاه أغسطس.

وذكرت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس وفقًا لما ذكرته تاس: "ثبت أنه سيكون من المناسب إطلاق مركبة الفضاء لونا 25 في أغسطس 2023".

وقالت روسكوزموس إن المركبة الفضائية تمر الآن بالدورة النهائية من الاختبارات الأرضية، وقال متحدث باسم وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إن "المحاكاة الإحصائية للمرحلة الرئيسية للمهمة - الهبوط السهل على سطح القمر - شارفت الآن على الاكتمال.

وستكون Luna 25 أول رحلة استكشافية إلى القمر لروسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وكانت عينة لونا 24 القمرية في عام 1976 هي آخر مهمة سوفييتية على القمر .

وعانت مهمة Luna 25 من العديد من التأخيرات، حيث تم الإعلان عنها مسبقًا في عام 2020 لتكون جاهزة للطيران في عام 2021، ثم انزلقت بعد ذلك إلى عام 2022 ثم عام 2023 .

وسيستهدف المسبار المنطقة القطبية الجنوبية للقمر، حيث سيعمل لمدة عام على الأقل وستفحص حمولاته العلمية سطح القمر للكشف عن تكوينه وهيكله، بالإضافة إلى الخصائص الأخرى للثرى القطبي القمرى، وستقوم البعثة أيضًا بتحليل الغبار المحلي وبيئة الغلاف الخارجي الهشة للبلازما.

وألغت الوكالة مشاركة وكالة الفضاء الأوروبية في المهمة، من خلال الكاميرا الأوروبية Pilot-D المصممة خصيصًا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.