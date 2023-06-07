شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قانون الخصوصة يجبر مايكروسوفت على مطالبة الوالدين بمنح الموافقة على حسابات الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تدفع Microsoft إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تسوية بقيمة 20 مليون دولار بشأن الرسوم التي تنتهك الشركة قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) ، واحتفظت الشركة بمعلومات شخصية معينة للأطفال لفترة أطول بكثير مما يجب أن تكون عليه عندما أجروا حسابات.

وسيتعين على Microsoft أيضًا إجراء بعض التغييرات كجزء من طلب مقترح مقدم من وزارة العدل (DOJ) نيابة عن FTC، وتتضمن هذه التغييرات إخبار الوالدين بأن حساب الطفل المنفصل يأتى مع حماية إضافية للخصوصية، ومطالبة الوالدين بمنح الموافقة على حسابات الأطفال التي تم إجراؤها قبل عام 2021، وجعل الأنظمة تحذف البيانات اللازمة للحصول على موافقة الوالدين على حساب الأطفال ، وإخبار الناشرين الآخرين متى وجاء في التقرير أنه "يكشف عن معلومات شخصية من الأطفال تفيد بأن المستخدم طفل".

وهذه آخر تسوية للجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مع شركة ألعاب فيديو بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA). وفي ديسمبر 2022 توصل مطور Fortnite Epic Games إلى تسوية بقيمة 520 مليون دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية ، مع 275 مليون دولار منها على انتهاكات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، وفي وقت سابق من ذلك الشهر قدمت Epic حسابات للأطفال لـ Fortnite و Rocket League و Fall Guys .

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية أمس إنه حتى أواخر عام 2021 ، عندما أنشأ مستخدم حساب Microsoft ، طلبت الشركة معلومات شخصية معينة قبل أن تطلب من أحد الوالدين للاعب أقل من 13 عامًا المشاركة في إنشاء الحساب، لكن لجنة التجارة الفيدرالية تدعي أن Microsoft احتفظت بهذه البيانات الشخصية "أحيانًا لسنوات" حتى لو لم يكمل الوالد عملية التسجيل ، وهو أمر محظور بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA).

وكتب Dave McCarthy من Microsoft ، CVP لخدمات Xbox Player Services ، في منشور مدونة Xbox: "للأسف ، لم نلبي توقعات العملاء ونحن ملتزمون بالامتثال للأمر لمواصلة تحسين تدابير السلامة الخاصة بنا" ونعتقد أنه يمكننا وينبغي علينا بذل المزيد ، وسنظل ثابتين في التزامنا بالسلامة والخصوصية والأمن لمجتمعنا."

وفي المنشور ، قال مكارثي إن Microsoft لم تحذف بيانات إنشاء الحساب لحسابات الأطفال بسبب "خلل فني" ، وأن الشركة قامت منذ ذلك الحين بإصلاح الخلل وحذف البيانات، وفقًا لماكارثي لم يتم استخدام البيانات أو مشاركتها أو تحقيق الدخل منها".