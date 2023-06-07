شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: واتس آب يختبر أداة جديدة لاقتصاص الصور على ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل WhatsApp على العديد من الميزات الجديدة عبر منصات مختلفة، وقد بدأت المنصة المملوكة لشركة Meta الآن في اختبار أداة اقتصاص جديدة لخيار محرر الرسم على Windows، حيث تتيح الميزة للمستخدمين اقتصاص الصور داخل التطبيق أو أثناء مشاركة صورة عبر إصدار Windows من التطبيق، وفقًا لـ WABetaInfo.

وبحسب التقرير فإن الميزة متاحة حاليًا في إصدار تجريبي من WhatsApp لنظام التشغيل Windows وهي متوفرة حاليًا مع مجموعة مختارة من مختبري الإصدار التجريبي فقط عبر متجر Microsoft، وأيضًا ، تم العثور على الميزة في WhatsApp beta لنظام التشغيل Windows 2.2321.3.0 وفقًا للتقرير.

وكما ذكرنا، تتيح الميزة للمستخدمين اقتصاص الصور باستخدام التطبيق، وهذا يلغي الحاجة إلى أي تطبيق أو أداة خارجية للمستخدمين، وفي وقت سابق أُجبر المستخدمون على استخدام أي أداة خارجية لتحرير الصور مثل تطبيق Microsoft Photos ، أو أداة اقتصاص أخرى عبر الإنترنت لتحرير صورة قبل مشاركتها على WhatsApp.

والآن، تم إنشاء الميزة مباشرة داخل التطبيق ويمكن للمستخدمين قص الصورة في الوقت الفعلي أثناء مشاركة الصور، ويُذكر أن أداة الاقتصاص لمحرر الرسم متاحة لمختبري بيتا محددين يقومون بتشغيل WhatsApp beta لنظام التشغيل Windows 2.2321.3.0.

وإذا كنت ترغب في تجربة أداة الاقتصاص الجديدة ، فقم بتنزيل التحديث وتثبيته من متجر Microsoft، فيما نتوقع أن يقوم WhatsApp بتوسيع هذه الميزة إلى المزيد من مستخدمي الإصدار التجريبي في الأسابيع المقبلة.

ويتضمن محرر الرسم العديد من الميزات بما في ذلك تمييز النص أو منطقة معينة، وإلى جانب هذا يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار إضافة التعليقات التوضيحية قبل إرسال الصورة، ويوجد فى الجزء السفلي مربع نص يتيح للمستخدمين إضافة تسمية توضيحية للصورة.