شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات .. كيفية تثبيت الإصدار التجريبى من iOS 17 على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح iOS 17 موجودا، وكذلك هو أول إصدار تجريبي للمطورين لأجهزة iPhone، ونظرًا لأنه إصدار تجريبي للمطورين فهو متاح للمطورين فقط، وإذا كنت مهتمًا بتجربة الميزات الجديدة أو تحتاج إلى التوافق مع تطبيقك قبل أن يسقط الإصدار الثابت للجميع، فإليك كيفية تثبيت الإصدار التجريبي من مطور iOS 17 على iPhone الخاص بك.

2. بمجرد التسجيل، افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

3. الآن، انقر فوق عام، ثم تحديث البرنامج.

4. انقر هنا على تحديثات Beta، وحدد iOS 17 Developer Beta.

5. انقر فوق تنزيل وتثبيت.

الآن بمجرد اكتمال التثبيت سيقوم جهاز iPhone الخاص بك بتشغيل معاينة مطور iOS 17.