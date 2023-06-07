شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تجلب أبل هواة الألعاب إلى أجهزة Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال خطاب WWDC الرئيسي لشركة أبل يوم الاثنين ، ركزت الشركة بشكل كبير على ألعاب الفيديو على أجهزة Mac ، وقدمت وضع ألعاب جديدًا وضيفًا خاصًا.

وبحسب موقع TOI الهندى، سيكون الوضع الجديد ، المسمى Game Mode ، متاحًا على macOS 14 Sonoma ، وهو أحدث نظام تشغيل لأجهزة كمبيوتر سطح المكتب وأجهزة MacBook من أبل، ويعطي وضع الألعاب الأولوية لأداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات أثناء اللعب.

وعلاوة على ذلك ، يجب أن يقلل وضع الألعاب من زمن انتقال وحدة التحكم والسماعة من خلال مضاعفة معدل أخذ عينات Bluetooth، وقال كريج فيديريغي ، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في أبل: "نعتقد أن المستخدمين سيحبون macOS Sonoma والطرق الجديدة التي تمكنهم من إضفاء الطابع الشخصي باستخدام الأدوات المصغّرة وشاشات التوقف الجديدة المذهلة ، ومشاهدة مستويات جديدة من أداء الألعاب".

وفي الكلمة الرئيسية ، ظهر مصمم اللعبة الشهير Hideo Kojima بشكل مفاجئ، وأعرب عن إعجابه بأجهزة كمبيوتر Mac وأعلن أن واحدة من أكثر ألعابه شهرة ، Death Stranding: Director's Cut ، ستكون متاحة على أجهزة Mac.

وعلى الرغم من أنه ليس لدينا تاريخ محدد ، إلا أن كوجيما قال إن اللعبة ستكون متاحة في وقت لاحق من هذا العام، وذكر كوجيما أيضًا أن الاستوديو الخاص به يعمل حاليًا على تطوير العناوين القادمة التي سيتم إصدارها على منصة أبل.

وقدمت أبل أيضًا مجموعة أدوات Game Porting جديدة للمطورين ، مما يجعل نقل الألعاب من الأنظمة الأساسية الأخرى أسهل، لذلك ، يمكننا توقع وصول المزيد من عناوين AAA إلى أجهزة Mac.

وفي الآونة الأخيرة ، أتاح No Man's Sky أيضًا إلى Mac ، وهو متاح على Steam مع ميزات جديدة مثل Cross-Platform Play و Cross-Platform Save، وتم تحسينه لأجهزة Mac مع ترقية MetalFX ودعم كامل لوحدة التحكم.

ويمكن تنزيل اللعبة مجانًا من قبل أولئك الذين يمتلكونها بالفعل. تتطلب أجهزة Mac المستندة إلى Intel حداً أدنى من أجهزة Mac المستندة إلى Intel i5 ، وبطاقة رسومات Radeon Pro 570X 4 جيجابايت ، و 20 جيجابايت من سعة التخزين.

وهناك لعبة شعبية أخرى تصل إلى جهاز Mac وهي لعبة Stray للبقاء على قيد الحياة، على الرغم من أنه ليس لدينا تاريخ إصدار أو سعر ، إلا أنه سيكون متاحًا لجميع أجهزة Mac التي تعمل بنظام أبل Silicon هذا العام، وعلاوة على ذلك ، فإن بعض الألعاب الأخرى المحبوبة مثل Resident Evil: Village و Hades و Disco Elysium وصلت أيضًا إلى Mac في السنوات القليلة الماضية.