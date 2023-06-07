شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 17 يوسع الحماية ضد الصور غير المرغوب بها لجميع مستخدمي أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن iOS 17 قد لا يبدو وكأنه ترقية ضخمة ، إلا أنه يجلب ميزات أنيقة جديدة، إلى جانب بعض الضمانات لتعزيز خصوصية المستخدم وأمانه، حيث أنه مبني على أمان الاتصالات، والذى يقدم تحذيرًا من المحتوى الحساس، كما يوسع أمان الاتصالات إلى ما وراء الرسائل.

وسيتم الآن توسيع ميزة أمان الاتصالات من Apple ، والتي تهدف إلى حماية الأطفال من الوصول إلى الصور الفاضحة على iMessage ، لتشمل المستخدمين البالغين وأشكال الاتصال الأخرى ، بما في ذلك مقاطع الفيديو.





ما هي ميزة سلامة الاتصالاتتستخدم ميزة أمان الاتصالات في الرسائل التعلم الآلي على الجهاز لتعتيم الصور غير المرغوب فيها تلقائيًا في iMessages ، لذلك سيتم استخدام نفس الشيء لمقاطع الفيديو أيضًا، وتقول أبل إنه سيتم إجراء جميع عمليات معالجة الصور والفيديو على الجهاز ، مما يضمن الخصوصية التي لا تستطيع حتى الشركة الوصول إليها.

واعتبارًا من الآن، لا تتوفر أداة سلامة الاتصالات إلا للقصر كميزة اشتراك متاحة في نظام مشاركة العائلة من Apple، ومع تمكين هذه الميزة ، يمكنها تحديد أي صور قد تحتوي على عُري عندما يرسلها الطفل أو يستقبلها، وإذا تم اكتشافه ، يتم إخطار الطفل ويتم تعتيم الصورة قبل عرضها على أجهزتهم.

وبالإضافة إلى ذلك ، يتم تزويد الطفل بموارد مفيدة وخيار إرسال رسالة إلى شخص بالغ موثوق به للحصول على مزيد من المساعدة، ومع نظام التشغيل iOS 17 ، سيساعد أمان الاتصالات في حماية الأطفال من الوصول إلى الصور أو مشاركتها مع العُري من خلال AirDrop ، وملصقات جهات الاتصال الجديدة ، ورسائل FaceTime، وعند تصفح مكتبة الصور الخاصة بهم باستخدام Photo Picker.

وتمتد هذه الميزة أيضًا إلى محتوى الفيديو ، حيث يمكنها اكتشاف العُري، فيما يحمي "تحذير المحتوى الحساس" جميع المستخدمين ، سواء كانوا بالغين أو قاصرين، من تلقي صور غير مرغوب فيها، فإذا كانت هناك صورة أو مقطع فيديو يحتوي على عُري ، فستظهر رسالة منبثقة تحذر المستخدم ، بغض النظر عن عمره، بقراءة "الصور ومقاطع الفيديو العارية تُظهر أجزاء الجسم الخاصة التي عادة ما تكون مغطاة بالملابس الداخلية أو ملابس .