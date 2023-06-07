شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. حيلة بسيطة تتعامل مع صور أيفون وتوفر لك الوقت والمال والان مع تفاصيل الخبر
لا يعرف الكثير من مستخدمي أيفون أنهم قادرون على تنظيف الصور المكررة بسرعة، لذا إليك كيفية بذلك وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
لعل إحدى الأدوات المفيدة جدًا التي تمتلكها أبل هي تطبيق الصور، الذى يزيل الصور المكررة، ويكتشف تلقائيًا اللقطات التي ربما تكون قد حفظتها أكثر من مرة، ويسمح لك بإزالتها على الفور.
كيفية إزالة صور أيفون المكررة
• ستجد هنا أربعة أقسام تحت جزء المرافق.
• اضغط فوق مجلد خاص يسمى Duplicates، حيث ستتمكن من عرض جميع الصور المزدوجة التي قمت بتخزينها على جهازك.
• يمكنك مراجعة كل واحدة والضغط فوق دمج لمسح أي صور أو مقاطع فيديو مكررة.
• من الممكن أيضًا الدمج المجمع عن طريق الضغط على تحديد في الأعلى، ثم تحديد الكل، ثم دمج.
• بمجرد مسح جميع التكرارات، سيختفي المجلد.
يجب ملاحظة أنه من أجل القيام بهذه الحيلة، ستحتاج على الأقل إلى تثبيت iOS 16.
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