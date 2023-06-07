شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. حيلة بسيطة تتعامل مع صور أيفون وتوفر لك الوقت والمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعني وجود عدد كبير جدًا من الصور على جهاز أيفون الخاص بك، أنك استهلكت طاقة التخزين وستحتاج إلى شراء مساحة إضافية على iCloud على حسابك لمواكبة كل ذلك، بالنسبة للعديد من الأشخاص، تعد هذه تكلفة إضافية لا يريدون الحصول عليها، ولتجنب ذلك، قد يحاول المستخدمون حذف مئات الصور غير المرغوب فيها التي قاموا بتخزينها على أجهزتهم، لكن هذا يستغرق وقتًا طويلاً.

لا يعرف الكثير من مستخدمي أيفون أنهم قادرون على تنظيف الصور المكررة بسرعة، لذا إليك كيفية بذلك وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

لعل إحدى الأدوات المفيدة جدًا التي تمتلكها أبل هي تطبيق الصور، الذى يزيل الصور المكررة، ويكتشف تلقائيًا اللقطات التي ربما تكون قد حفظتها أكثر من مرة، ويسمح لك بإزالتها على الفور.

• يجب عليك أن تفتح تطبيق Apple Photos، ثم انتقل إلى قسم الألبومات، وانتقل لأسفل حتى ترى التكرارات في الأسفل.

كيفية إزالة صور أيفون المكررة

• ستجد هنا أربعة أقسام تحت جزء المرافق.

• اضغط فوق مجلد خاص يسمى Duplicates، حيث ستتمكن من عرض جميع الصور المزدوجة التي قمت بتخزينها على جهازك.

• يمكنك مراجعة كل واحدة والضغط فوق دمج لمسح أي صور أو مقاطع فيديو مكررة.

• من الممكن أيضًا الدمج المجمع عن طريق الضغط على تحديد في الأعلى، ثم تحديد الكل، ثم دمج.

• بمجرد مسح جميع التكرارات، سيختفي المجلد.

يجب ملاحظة أنه من أجل القيام بهذه الحيلة، ستحتاج على الأقل إلى تثبيت iOS 16.