شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل سيستولى ChatGPT على وظائف التكنولوجيا والبرمجة؟ شركات وخبراء يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون برنامج الدردشة الآلي ChatGPT أقوى مما نتخيله، حيث وجدت Google أن محرك البحث الخاص بها قد يوظف الروبوت كمبرمج إذا تم تقييم مهامه على مستوى العمل والتقدم للوظائف، وقال موظفو أمازون الذين اختبروا ChatGPT إنه يقوم "بعمل جيد جدًا" للإجابة على أسئلة دعم العملاء، كما أنه "قوي جدًا" في الرد على الاستفسارات حول استراتيجية الشركة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يعد الترميز وبرمجة الكمبيوتر من المهارات المطلوبة في سوق العمل، ولكن من الممكن أن يسد ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي المماثلة بعض الفجوات في المستقبل القريب.

تعد الوظائف التقنية مثل مطوري البرامج ومطوري الويب ومبرمجي الكمبيوتر والمبرمجين وعلماء البيانات قابلة جدًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحل محل المزيد من عملهم، ذلك لأن الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT جيد في معالجة الأرقام بدقة نسبية.

ويمكن للتقنيات المتقدمة مثل ChatGPT أن تنتج كودًا أسرع من البشر، مما يعني أنه يمكن إكمال العمل بعدد أقل من الموظفين، كما قال مارك مورو، الزميل الأول في معهد بروكينجز الذي بحث في تأثير الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة الأمريكية.

وأضاف: تفكر شركات التكنولوجيا مثل OpenAI صانع ChatGPT بالفعل في استبدال مهندسي البرمجيات بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، يعتقد أوديد نيتزر، الأستاذ بكلية كولومبيا للأعمال، أن الذكاء الاصطناعي سيساعد المبرمجين بدلاً من استبدالهم.

وقال نيتزر، "فيما يتعلق بالوظائف، اعتقد أنها في الأساس يعمل الذكاء الاصطناعى كمعزز أكثر من الاستبدال الكامل للوظائف"، مضيفا "تعد البرمجة مثالًا جيدًا على ذلك.. في الواقع يمكن لـ ChatGPT كتابة التعليمات البرمجية بشكل جيدمن أجل مساعدة البشر في أداء مهامهم الوظيفية".