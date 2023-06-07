تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من OPPO Reno 10 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق سلسلة Reno 10 للأسواق العالمية قريباً، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف OPPO Reno 10 Pro.

كانت شركة Oppo قد أطلقت سلسلة Reno 10 في السوق الصيني خلال شهر مايو، والتي تضمنت الإصدار الرئيسي وهاتف Reno 10 Pro إلى جانب Reno 10 Pro Plus، وفي تقرير جديد نشر عبر “Snoopy Tech” كُشِف عن تصميم ومواصفات هاتف Reno 10 Pro الذي يتوفر في الأسواق العالمية قريباً.

ومن المقرر أن يتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 2412 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وإنتاج ألوان 1.07 مليار لون.

أيضاً يتميز هاتف Reno 10 Pro بأبعاد 20.1:9، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 778G، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما سيدعم الهاتف ذاكرة إفتراضية تصل إلى 12 جيجا بايت رام.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم Oppo الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.56 وفتحة عدسات f/1.8 مع دعم التثبيت البصري، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، ويدعم Reno 10 Pro بطارية بقدرة 4600 mAh، ويأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة ColorOS 13.

ويتميز هاتف Pro بمستشعر مدمج أسفل الشاشة، ويدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو، كما يأتي بتقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.2، ومنفذ USB-C، مع دعم معايير IP54، أيضاً يتميز الهاتف بأبعاد 162.3 في 74.2 في 7.89مم، ووزن 185 كجم.

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