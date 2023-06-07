تكنولوجيا: ابل تستحوذ على الشركة المطورة لتقنية الواقع المعزز Mira

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستحوذت ابل على شركة Mira الناشئة المطورة لتقنية الواقع المعزز، وهي الشركة المطورة لنظارة Nintendo للواقع المعزز الخاصة بلعبة “Mario Kart ride”.

طورت Mira نظارة الواقع المعزز Mira Prism للهواتف الذكية خلال الفترة الماضية، واليوم تؤكد التقارير على إستحواذ ابل على الشركة الناشئة.

ولقد كشفت ابل خلال فعاليات مؤتمر المطوريين مؤخراً عن نظارة Vision Pro التي تدعم تجربة تجمع بين الواقع المعزز والواقع المختلط.

من جانب أخر لم تكشف التقارير عن تفاصيل عملية الإستحواذ التي تم التأكيد عليها عبر حساب “Ben Taft” الرئيس التنفيذي لشركة Mira على Instagram، كما أكدت ابل أيضاً على صفقة الإستحواذ.

يذكر أنه مع إنتهاء ابل من صفقة الإستحواذ إنتقل عدد 11 موظفي Mira للعمل في شركة ابل، لتطوير تقنية الواقع المعزز في أجهزة الشركة.

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