شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يستفيد سهم Apple من نظارة Vision Pro؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في فعالية حظيت باهتمام شديد، كشفت شركة Apple عن نظارتها للواقع المختلط Vision Pro والتي تعتبر أول منتج رئيسي تكشف عنه صانعة الآيفون منذ 2014.

سعر نظارة الواقع المختلط 3499 دولاراً، ومن المقرر طرحها العام المقبل حسبما نقلت CNBC.

النظارة مزودة بـ12 كاميرا ولا تحتاج إلى أجهزة تحكم فهو يحدث بالأيدي والأعين والصوت.

وقبل انطلاق فعاليات المؤتمر، قفز سهم Apple إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وحافظ على مكاسبه مع بداية المؤتمر والكشف عن أحدث أنظمة تشغيل ومنتجات لدى Apple، لكنه بدأ يتراجع مع إعلان الشركة عن Vision Pro.

فهل يستفيد سهم Apple من المنتج الجديد؟

بعض المحللين يروا أن نظارة Vision Pro قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمة سهم Apple، فيما يرى آخرون أن المسألة ستستغرق سنوات للتأكد من مدى نجاح نظارة الواقع المختلط.

وفي تغريدة على Twitter، قال المستثمر في القطاع التكنولوجي جين مونستر: أتفهم مسألة تراجع سهم Apple بنحو 2% منذ الكشف عن النظارة..إذ أن Vision Pro هي شيء سيحتاج المستثمرين لتجربته قبل أن يثقوا به، هناك العديد من الأسئلة التي قد تستغرق الإجابة عليها عدة أشهر.

أما دان إيفز المحلل لدى Wedbush، قال في تصريحات لـCNBC، إن كشف الشركة عن نظارتها للواقع المختلط هو أول خطوة على طريق الذكاء الاصطناعي لأن المطورين سيستخدمون المنتج لتطوير تطبيقات على أساس الذكاء الاصطناعي.

فيما قال مايك نيج المحلل لدى Goldman Sachs في تصريحات نقلتها Insider إن سهم Apple قد يقفز 30%، لأن الجهاز الجديد سيجذب قاعدة عملاء جديدة ويشجع عمليات شراء متعددة.

وتابع: Apple لديها الآن تقييم جذاب مقارنة بتاريخها الخاص وبالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى.

أما توم فورتي كبير محللي الأبحاث لدى D.A Davidson، فكتب في مذكرة نقلها موقع Marketwatch أن سهم Apple مسعّر بالفعل بالنسبة للأخبار الإيجابية حول نظارة Vision Pro.

وأضاف: نعتقد أن هناك تحديات هيكلية هامة للشركة حينما يتعلق الأمر بتبني المستخدمين للنظارة، وهو ما قد يحد من التأثير قصير المدى على مبيعاتها وربحيتها.