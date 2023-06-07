شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسهم Apple تفقد 27 مليار دولار فى جلستين.. وCoinbase تسجل أكبر خسارة يومية بشهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت المؤشرات الأميركية على ارتفاعات جماعية في جلسة أمس الثلاثاء وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم وقرار الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل حسبما نقلت CNBC.

إذ أنه من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم انخفاضًا طفيفًا في أسعار المستهلكين على أساس شهري في مايو، ولكن من المرجح أن تظل الأسعار الأساسية مرتفعة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ بنك الاحتياطي الفدرالي بأسعار الفائدة.

وأشارت بيانات Fedwatch أن احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قد بلغت نحو 20% مقابل 80% لتثبيتها .

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

أغلق مؤشر الداو جونز مرتفعاً بنحو 10 نقاط في الثلاثاء للماضي بعد أن عوض جميع خسائره بنهاية الجلسة بعد أن لامس مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً في الساعات الأولى من الجلسة.

وارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.2% ليبقى عند أعلى مستوياته في 9 أشهر .

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.4% إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 .

سهم Apple:

أغلق سهم Apple متراجعاً بنسبة 0.2% متراجعاً للجلسة الثانية على التوالي بعد إعلان الشركة عن أحدث منتجاتها في مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين.

وفقدت الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم نحو 27 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الجلستين لتصل إلى نحو 2.818 تريليون دولار.

وهبطت أسهم Apple من أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أن كشفت الشركة عن نظارتها للواقع المختلط Vision Pro كأول منتج رئيسي جديد تكشف الشركة عنه منذ 2014 بسعر 3499 دولاراً.

سهم Coinbase:

هوى سهم Coinbase بنحو 12% في جلسة الثلاثاء مسجلاً أكبر خسارة يومية في أكثر من شهرين بعد أن رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة، متهمة إياها بالعمل بشكل غير قانوني دون التسجيل أولاً لدى الهيئة التنظيمية.