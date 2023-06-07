تكنولوجيا: سامسونج تستعد لعقد حدث Galaxy Unpacked في الأسبوع الأخير من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد العملاق الكوري حدث Galaxy Unpacked القادم في نهاية شهر يوليو للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy Z Fold5 وGalaxy Z Flip5.

أكد “Lee Young-hee” رئيس مركز التسويق العالمي لشركة Samsung DX على أن سامسونج تعقد حدث Galaxy القادم في مدينة سيول في كوريا الجنوبية.

ولقد كشفت مذكرة مسربة اليوم عن أن حدث “Galaxy Unpacked” سينطلق من COEX في Gangnam ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن الإصدارات المرتقبة من الهواتف القابلة للطي خلال الحدث.

يذكر أن الحدث المرتقب ينطلق في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، وتشير التوقعات إلى أن “Galaxy Unpacked” ينطلق في 26 من يوليو.

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