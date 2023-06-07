تكنولوجيا: تطبيق انستاجرام قد يطرح روبوت محادثة AI خاص به في المستقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتشرت روبوتات محادثة الذكاء الاصطناعي في كل مكان، وسرعان ما ستتمكن من الوصول إلى منصة انستاجرام أيضًا. ويدعي المهندس Alessandro Paluzzi أن النظام الأساسي لديه روبوت ذكاء اصطناعي قادم في الطريق.

ووفقًا للقطات التي شاركها المهندس، سيتمكن برنامج الدردشة الآلي من الإجابة على الأسئلة وتقديم النصيحة. كما قد يكون لديك ما يصل إلى 30 شخصية للاختيار من بينها أيضًا.

يمكن أن يقدم برنامج الدردشة الآلي بعض المساعدة لأولئك الذين يجدون صعوبة في كتابة الرسائل. كما انه قد تتمكن من إحضار chatbot إلى محادثة تجريها مع شخص ما عن طريق الإشارة إلى @.

في الوقت الحالي لا نعلم متى سيتم احضار الميزة أو حتى ما إذا كانت منصة انستاجرام ستطلق هذه الميزة ام لا.

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