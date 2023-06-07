شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بتكوين" تسجل أكبر خسارة يومية في نحو 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت بتكوين، أكبر العملات المشفرة إلى ما دون 26 ألف دولار، بعد مقاضاة الجهات التنظيمية الأمريكية منصة باينانس، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، حسبما نقلت CNBC.

وتراجعت العملة المشفرة بأكثر من 7% هذا الأسبوع، كما بلغت الخسائر في تداولات جلسة الأمس نحو 6% لتصل إلى مستويات 25755، وهو أدنى مستوى منذ مارس.

كما بلغت خسائر متداولي العملات المشفرة من عمليات التصفية 320 مليون دولار في يوم واحد.

وجاءت الانخفاضات بعد أن زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن باينانس وشريكها المؤسس، Changpeng Zhao ، قاما بخلط مليارات الدولارات من أموال المستثمرين وأرسلتها إلى شركة أوروبية تخضع لسيطرة تشاو.

وتشير الدعوى إلى أن باينانس ورئيسها عملوا على تقويض ضوابطهم الخاصة للسماح للمستثمرين من أصحاب الثروات المرتفعة والعملاء بمواصلة التداول على المنصة.

وزعمت الشكوى أن المتهمين أظهروا تجاهلاً صارخاً للقانون الفدرالي، كما انتهكت باينانس وتشاو أحكاماً حيوية لقوانين الأمن الفدرالي بما في ذلك التعامل ذاتي المنفعة والتلاعب بالسوق، من خلال Merit Peak Limited التي يمتلكها تشاو.

وتأتي الشكوى في أعقاب دعوى مماثلة ضد باينانس من لجنة تداول السلع الآجلة في وقت سابق من هذا العام.

وسجلت بيتكوين الأسبوع الماضي أسوأ شهر تداول لها منذ نوفمبر، حيث أنهت شهر مايو بانخفاض 7.9% بعد التداول في نطاق ضيق يتراوح بين 26 ألف دولار و 28 ألف دولار.