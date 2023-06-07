شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن بتجميد أصول Binance US والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالتماس طارئ في محكمة واشنطن الفدرالية لتجميد أصول Binance US واستعادة الأصول (عملات ورقية ومشفرة) التي يحتفظ بها العملاء على منصة تداول Binance الأميركية حسبما نقلت CNBC.

وينطبق طلب التجميد على الشركتين القابضتين التابعتين لـBinance في أميركا، وليس على البورصة الدولية غير الخاضعة للتنظيم في أميركا.

وبحسب هيئة الأوراق المالية فإن الأمر التقييدي الصادر في حق Binance كان ضرورياً لمنع تبديد الأصول المتاحة عند صدور أي أحكام، بالنظر إلى سنوات من الانتهاكات وتجاهل قوانين أميركا من جانب المدعي عليه.

ووجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية 13 اتهاما لشركة تداول العملات المشفرة باينانس ورئيسها التنفيذي تشانج بينج زهاو الإثنين الماضي.

وتزعم الاتهامات أن أكبر شركة لتداول العملات المشفرة خلطت مليارات الدولارات من أموال المستخدمين وأرسلتها إلى شركة أوروبية تخضع لسيطرة تشاو.

وزعمت لجنة الأوراق المالية أن كيانين أجنبيين يخضعان لسيطرة زهاو وهماSigma Chain وMerit Peak عملوا كقنوات لمليارات الدولارات من أموال العملاء والتي تم خلطها بشكل غير صحيح مع أموال Binance.