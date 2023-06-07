شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن بتجميد أصول Binance US والان مع تفاصيل الخبر
وينطبق طلب التجميد على الشركتين القابضتين التابعتين لـBinance في أميركا، وليس على البورصة الدولية غير الخاضعة للتنظيم في أميركا.
ووجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية 13 اتهاما لشركة تداول العملات المشفرة باينانس ورئيسها التنفيذي تشانج بينج زهاو الإثنين الماضي.
وتزعم الاتهامات أن أكبر شركة لتداول العملات المشفرة خلطت مليارات الدولارات من أموال المستخدمين وأرسلتها إلى شركة أوروبية تخضع لسيطرة تشاو.
وزعمت لجنة الأوراق المالية أن كيانين أجنبيين يخضعان لسيطرة زهاو وهماSigma Chain وMerit Peak عملوا كقنوات لمليارات الدولارات من أموال العملاء والتي تم خلطها بشكل غير صحيح مع أموال Binance.
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