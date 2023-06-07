تكنولوجيا: إطلاق سماعات الأذن اللاسلكية Oraimo FreePods 4 في الهند بسعر 1599 روبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oraimo عن أحدث سماعاتها اللاسلكية في الهند، وهي سماعة FreePods 4. تأتي سماعة الأذن هذه مزودة بتقنية متقدمة لعزل الضوضاء النشطة (ANC)، والتي يمكن أن تقلل ضوضاء الخلفية بما يصل إلى 30 ديسيبل.

يتم استكمال ميزة عزل الضوضاء بخوارزمية الذكاء الاصطناعي وتقنية الميكروفون المتقدمة لضمان إجراء مكالمات هاتفية واضحة ودون انقطاع. توفر FreePods 4 أيضًا وضع الشفافية الذي يسمح للمستخدمين بالبقاء على دراية بمحيطهم دون الحاجة إلى إزالة سماعات الأذن. كما انها تتضمن وضع ألعاب بزمن انتقال منخفض للاتصال السلس أثناء جلسات اللعب.

تتميز سماعات الأذن بتصميم قابل للانزلاق للفتح مع مغناطيس مضاد للسقوط لضمان وضع آمن. وبفضل إمكانات الشحن السريع، توفر FreePods 4 ما يصل إلى 35 ساعة ونصف من تشغيل الموسيقى. كما ان الشحن السريع لمدة 10 دقائق يمكن أن يوفر 170 دقيقة من عمر البطارية.

يمكن تحسين تجربة الاستماع بشكل أكبر من خلال تطبيق Oraimo Sound، والذي يوفر خمسة أوضاع EQ للتخصيص وتعديلات التحكم باللمس. يتضمن التطبيق أيضًا ميزة “العثور على جهازي” للمساعدة في تحديد مكان سماعات الأذن في غير مكانها.

تدعم سماعات الأذن الإقران السريع من جوجل، مما يتيح اتصالات سريعة وخالية من المتاعب مع الأجهزة المتوافقة. كما انها مصممة لتحمل رذاذ الماء والعرق مع معيار IPX5 لمقاومة الماء. وعلاوة على ذلك، تأتي أطراف الأذن مضادة للبكتيريا، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

تتوفر Oraimo FreePods 4 باللون الأسود وهي تأتي مع ضمان لمدة عامين ويبلغ سعرها 1999 روبية. ومع ذلك، خلال فترة الإطلاق الأولية، ستكون السماعة متاحة بسعر تمهيدي خاص وهو 1599 روبية. يمكن للعملاء شرائها حصريًا من خلال Flipkart.com وموقع Oraimo الرسمي بدءًا من 8 يونيو.

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