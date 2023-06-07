تكنولوجيا: Volvo تكشف رسمياً عن سيارة EX30 الكهربائية صغيرة الحجم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Volvo رسمياً اليوم عن سيارة EX30 الكهربائية صغيرة الحجم والتي تنطلق بسعر أقل من 80000 دولار.

طورت Volvo سيارة EX30 الكهربائية بأقل بصمة كربونية بين جميع إصدارات الشركة، كما تحقق من خلال هذا الإصدار الشركة خطوة جديدة نحو التحول بشكل كامل لإنتاج سيارات كهربائية فقط بحلول 2030.

وتؤكد الشركة على أن سيارة EX30 الكهربائية تأتي بمميزات السلامة كاملة، مع نظام مساعد “Park Pilot” الذي سيدعم المستخدم في تحديد موقع الوقوف وأيضاً الدخول لمكان موقف السيارة.

كما تنطلق السيارة بعدد 5 من الألوان الخارجية، مع إضاءة خارجية تكيفية، وإعدادات للإضاءة، وأيضاً نظام صوتي محيطي.

أيضاً تتوفر السيارة بمحرك واحد بآداء موسع، أو بمحرك مزدوج، ويستغرق شحن السيارة من نسبة 10% إلى 80% وقت 26 دقيقة ونصف مع بطارية بسعة 64 kWh، وتتميز السيارة بقوة 268 حصان، كما تضم مساحة داخلية 31.9 قدم مكعب.

ومن المقرر أن يقدم النموذج المميز بمحرك أحادي من سيارة EX30 نطاق يصل إلى 275 ميل، مع تسارع من 0 إلى 60 كم/ ساعة خلال 5.1 ثانية فقط، وعزم دوران 253 رطل-قدم.

ويأتي النموذج المميز بمحرك مزدوج من سيارة EX30 بنطاق 265 ميل، بتسارع من 0 إلى 60 كم/ ساعة خلال 3.6 ثانية، وعزم دوران 400 رطل-قدم، كما يوفر هذا الإصدار إجمالي 422 حصان.

وتتوفر سيارة Volvo EX30 للحجز المسبق في سوق الولايات المتحدة بسعر 34950 دولار، على أن تنطلق في أسواق أخرى العام المقبل.

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