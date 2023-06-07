تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم سماعة Sony WF-1000XM5 اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة سوني قريباً للأسواق سماعة Sony WF-1000XM5 اللاسلكية، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم السماعة التي تأتي بوزن خفيف وتصميم صغير الحجم.

تؤكد أحدث التسريبات على أن إصدار سوني القادم من السماعات اللاسلكية يركز بشكل رئيسي على تطوير تصميم يقدم تجربة مريحة عند الإرتداء على مدار اليوم، مع دعم الشحن السريع.

كما توضح التسريبات أن سماعة WF-1000XM5 اللاسلكية المرتقبة من سوني تأتي بوزن خفيف 5.9 جرام، أي أقل من إصدار الشركة السابق XM4 الذي تميز بوزن 7.3 جرام.

من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن الإصدار الجديد من سماعات سوني اللاسلكية يأتي بتصميم صغير الحجم لدعم المستخدم بتجربة أفضل وأكثر راحة.

أيضاً من المتوقع أن تدعم سماعة Sony WF-1000XM5 عمر شحن يصل إلى 24 ساعة مع الحافظة على غرار إصدار الشركة السابق.

كما يأتي الإصدار الجديد بآداء أسرع في الشحن، حيث يمكن شحن السماعة لمدة 3 دقائق في الحافظة لعمر شحن يصل إلى ساعة واحدة، على أن تضم الحافظة منفذ USB C، كما تدعم السماعة الشحن اللاسلكي بمعايير Qi.

ومن المقرر أن تأتي سماعة Sony WF-1000XM5 بتحسينات في إلتقاط الصوتيات، إلا أن التسريبات لم تؤكد على آلية تحسين الصوتيات عبر الميكروفون أو معالجة عبر البرمجيات، أيضاً من المقرر أن تأتي السماعة بدعم الإتصال المتعدد، ومن المتوقع أن تكشف سوني بشكل رسمي عن السماعة خلال شهر يونيو.

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