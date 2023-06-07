شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أجهزة أيفون الداعمة لتحديث iOS 17 الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن الإصدارات التجريبية المبكرة من أنظمة تشغيل أبل ios بها عدد من الأخطاء والمشكلات ، والإصدار التجريبي للمطورين مخصص فقط لأغراض التطوير لذلك ، لا يوصى بتثبيت iOS 17 على جهاز iPhone الأساسي الخاص بك.

وبدلاً من ذلك ، إذا كان لديك جهاز iPhone قديم لم يتم استخدامه ، فسيكون من الأكثر أمانًا تثبيته على هذا الجهاز، وإذا كنت لا تريد الكثير من المتاعب ، فمن الأفضل الانتظار حتى شهر يوليو حتى صدور الإصدار التجريبي العام ، أو يمكنك أيضًا الانتظار حتى سبتمبر ، عندما يتم طرح الإصدار الثابت للجميع.

وقبل متابعة التثبيت ، خذ نسخة احتياطية كاملة لجهاز iPhone الخاص بك، ونظرًا لأن التراجع إلى الإصدار الثابت سيؤدي إلى مسح جميع البيانات، وفيما يلى نعرض أبرز الهواتف التى التى ستدعم iOS 17:

iPhone XS و XS Max

هاتف iPhone XR

آيفون 11

iPhone 11 Pro و 11 Pro Max

iPhone 12، 12 mini

iPhone 12 Pro و 12 Pro Max

آيفون 13 ، 13 ميني

iPhone 13 Pro ، 13 Pro Max

آيفون 14 ، 14 بلس

iPhone 14 Pro ، 14 Pro Max

iPhone SE (الجيل الثاني)

iPhone SE (الجيل الثالث)